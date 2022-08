Impugnan elección de consejeros de Morena

Tan sólo en el distrito IV hay 5 denuncias

Por Sergio Hernández

Cinco impugnaciones en el distrito IV se presentaron en la Comisión de Honor y Justicia del partido Morena, dio a conocer Patricia González Miranda; sostiene que “no es justo que se haya utilizado la estructura de la delegación de Bienestar encabezada por Rocío Peniche, que es aliada del senador Gilberto Herrera”.

En su momento el presidente del partido, Mauricio Ruiz dijo que no hay información oficial del número de impugnaciones y será hasta la semana que entra cuando se conozcan de ellas y se puedan resolver.

González Miranda acusó: “Denunciamos el acarreo por parte de la delegación del Bienestar y el condicionamiento de votos a los adultos mayores

Por supuesto, agregó, ellos saben lo que hicieron, tan es así que no dan la cara, la misma Rocío Peniche se esconde, el que nada debe nada teme ¿no?, entonces, yo creo que aquí hay algo que hicieron mal, el presidente lo ha reiterado e varias ocasiones, la 4T esta en contra de la corrupción y lo ha demostrado el presidente con sus acciones y con sus políticas públicas, y esto que en su caso hizo el senador también es un acto de corrupción, incluso de influyentismo hacia los adultos mayores, ¿Por qué? porque se les dice “saben que, si no votan por mí se les quita el programa”, así no debe ser, el programa es para todos los adultos a nivel nacional, a todos se les debe dar este programa porque incluso ya está elevado a rango constitucional.