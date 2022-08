Liberan al notario Fernando Lugo

Es acusado por simular el trámite de 260 escrituras

Por Tina Hernández

Hace dos semanas, y a través de un acuerdo condicional en el Poder Judicial, el hoy ex notario Fernando “L”, acusado de simular escrituras, salió en libertad sin que hasta el momento haya reparado el daño a las víctimas.

La titular de la Segob, Guadalupe Murguía Gutiérrez, declaró que al ex notario se le atribuye, por lo menos, la simulación de 260 escrituras de ciudadanos que sí pagaron el monto por el traslado de dominio, avalúos e impuestos a quien en ese momento era su fedatario público, pero quien no entregó el dinero a las instancias de gobierno y por lo tanto no se concretaron los tramites formales, pero a manera de fraude entregó “escrituras apócrifas” a los ciudadanos.

“Está sujeto a proceso por delito de fraude, fraude genérico, es un delito de querella. Las demandas que se presentaron, ocho. En algunos casos, los abogados de Fernando Lugo, en amparo, ganaron esas demandas por deficiencias procesales que había en la integración del expediente.

“Es sujeto a una medida cautelar que se llama supervisión, que lleva a cabo la unidad de medidas cautelares. Salió aproximadamente hace dos semanas. Pero no ha reparado daño, esto es algo importante”.

Para “arreglar” el fraude del Fernando “L” y como una manera de resarcir el daño a las personas afectadas.

La encargada de la política interna del estado dio a conocer que el Poder Ejecutivo cuenta con una bolsa de 20 millones de pesos para realizar los trámites reales que deriven en escrituras, de los ciudadanos que fueron defraudados por el abogado adscrito a la notaria 24.

Murguía Gutiérrez expresó que hasta el momento el ex notario no ha pagado alguna cantidad para las víctimas, a pesar de encontrarse en libertad y continuar su proceso.

“Iniciamos a principio de año un programa de apoyo para todos aquellos que fueron afectados. Todo un año para ir atendiendo y resolviendo, están inscritos alrededor de 260 afectados.

“Se les daba una copia simple, firmada por el notario. Entonces las personas, sobre todo el Infonavit, que hacían el pago del traslado de dominio, de los impuestos, el derecho de registro, se quedaban con la idea de que ya tenían su escritura. Era cuando querían hacer un trámite posterior, que se daban cuenta que no tenían la escritura”.