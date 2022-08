2022 el peor de los años en materia hídrica

Dio a conocer Roberto Jiménez Salinas el secretario de desarrollo agropecuario de San Juan del Río

Por Sergio Hernández

Noticias

Sólo tres lluvias ligeras, colocan al 2022, como el peor de los últimos 50 años en materia hidríca, lo que empieza a generar situaciones sociales preocupantes, pues los productores empiezan a deslizar ideas de armarse para derribar las avionetas que “bombaredean” el cielo para que no llueva o destruir los ranchos donde se presume hay cañones antigranizo alertó Roberto Jiménez Salinas el secretario de desarrollo agropecuario de San Juan del Río.

“Pero a nivel internacional se maneja ya una problemática de no dejar que lluevan, ¿Por qué dejar que no se lluevan en algún área o algún lado?, se acusa mucho a las personas o empresas que tienen campos fotovoltaicos, donde hay campos donde se tienen grandes paneles solares par poder facturar a terceros la energía solar que se almacena y después se traduce en eléctrica en otras áreas”.

Explicó: En sí, los campos fotovoltaicos no tienen ningún daño al medio ambiente como tal, el problema es que como ellos necesitan el sol directo se dice que bombardean las nubes para que se dispersen y no esté nublado, eso les afectaría por supuesto en las cargas de las fotoceldas que este nublado en esa zona. Entonces, se ha manejado de que hay avionetas pagadas por esas empresas que dispersan algunos químicos en la atmosfera a cierta altura para dispersar las lluvias; esos químicos generan eso, una reacción química a esas alturas, tendría que ver todo esto, porque todo es energía a final de la vida, y ocasionan que las nubes se dispersen.

-¿Esta situación de las avionetas está sucediendo San Juan del Río?

-En San Juan del Río es muy común ver que cuando esta nublado y allá los campesinos, productores, decimos “va a llover” y de repente hay un sobrevuelo de una aeronave, una avioneta que no tiene matrícula, que no tiene manera de detectarla de donde viene, se da 2-3 vueltas y de repente simplemente no llueve.

-Parece de ciencia ficción…

-Parece mentira pero no es casualidad, cuando decimos que ya va a llover es porque ya esta a punto de llover y están los tiempos preciosos para que llueven, y de repente pasa la avioneta y no llueve.

-¿Hay algun parque fotovoltaico cerca de esa zona para poder justificar esa situación?

-Lo podemos notar en el norte del estado de México, incluso productores bloquearon las autopistas, me parece que fue la de Atlacomulco-Toluca para quejarse de una gran empresa que se encuentra en esas zonas, entonces, le digo no podemos lanzar una acusación directa porque no la tenemos, lo que si tenemos es la queja de la sociedad que dicen “esta pasando esto, analícenlo, estúdienlo”, y es lo que nosotros estamos haciendo ahora, invitar a las autoridades, a los representantes de los sectores, en todos los ámbitos, estatal, municipal y federal para que podamos hacer un equipo en conjunto.

Dijo que esto no es nuevo, ya tienen tiempo por lo menos cinco años en la región de San Juan del Río, y no solo afecte a a San Juan del Río sino afecta a Amealco con quien compartimos zona de valles altos, afecta Tequisquiapan, Ezequiel Montes y Pedro Escobedo. Entonces, no solamente a ella, afecta a la parte con la que colindamos con el estad de México, afecta a hidalgo y toda la sierra, o sea, es todo el estado de México.

-¿Esto puede generar un problema social?

-En San Juan del Río, no quiero señalar nombres, hay algunas gentes que empiezan a deslizar la idea de comprarse un cañón, una bazuca o no sé qué tipo de armas sean para derribar las avionetas, y eso es grave porque un conglomerado social molesto, pues pueden entrara a un a rancho, pueden quemarlo….El cañón antigranizo, es un cañón vertical que emite hacia la atmosfera un disparo a manera de una explosión y ahí se genera una actividad eléctrica, todo es energía, entonces, eso dispara a través de ondas electromagnéticas y se hace una especie de hueco a cierta altura, y las nubes se dispersan.

-¿Han detectado los ranchos?

-No lo tenemos, no hemos visto exactamente en San Juan del Río, pero la sociedad lo comenta, entonces, lo que nosotros estamos invitando aquí es a que empecemos a analizar esto, a que empecemos a tomar cartas en el asunto y que, si se tiene que investigar, bueno, pues que todos los involucrados a esto nos avoquemos a ello, no podemos esperar a que se venga un conflicto social para después como decimos, “tapar el pozo cuando ya se haya ahogado el niño”, tenemos que adelantarnos a todo, y esto que se ve en España, en los países bajos lo tienen sumamente analizado y vamos a pedir apoyo para que nos envíen un poco de información esas asociaciones civiles, porque es una causa tambien del cambio climático. El cambio climático no es solamente una idea de alguien, es una realidad virtual, pero esto que esta pasando no es consecuencia del cambio climático, es una de las causas que le da origen al cambio climático.