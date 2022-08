Actor peruano pierde la vida tras caer del piso 14 de un edificio

DIEGO Bertie falleció este viernes 5 de agosto a los 54 al caer desde el piso 14 del edificio donde vivía.

Agencia México

El actor peruano Diego Bertie falleció este viernes 5 de agosto a los 54 años tras sufrir un fatídico accidente al caer desde el piso 14 del edificio donde vivía.

El accidente ocurrió a las 4:00 de la mañana y de inmediato, paramédicos de emergencias y bomberos, que fueron alertados por el portero del condominio, llegaron al lugar de la tragedia para trasladarlo al Hospital Casimiro Ulloa.

Por su parte, el jefe de bomberos Mario Casaretto detalló cómo se encontraba el actor tras caer del inmueble ubicado en el malecón de Miraflores.

“Se ha encontrado a la persona Diego Bertie en su cochera con múltiples fracturas en la pierna, en la espalda. Ha sido trasladado al hospital Casimiro Ulloa en calidad de cadáver”, explicó.

De acuerdo con el director del área de Comunicaciones de la clínica donde fue atendido, el artista falleció a las 4.28 a. m. De la misma manera, se indicó que en las próximas horas se emitirá un comunicado oficial para aclarar los detalles del accidente.

Tras la noticia del deceso de Bertie, el mánager Carlos Sánchez de la Puente se pronunció impactado al enterarse sobre esta pérdida.

“Diego es un ángel viviendo entre nosotros, es el tipo más noble con el que me ha tocado trabajar (…) Con él nos une una amistad, programamos su regreso a la música, y fue increíblemente bueno, la gente lo esperaba, lo abraza, lo besa. Estoy en shock, yo no he hablado con nadie de la familia aún, cuando tengamos más información podremos hablar con más detalles”, expresó.

Conjuntamente, el representante explicó que habían aplazado las próximas presentaciones del artista por precaución, debido a que mostró síntomas de coronavirus.

“Diego reportó el día lunes unos síntomas de Covid-19, nosotros por precaución (cancelamos presentaciones), la tos y lo demás no le iban a dejar cantar, no estaba en el mejor momento de su salud. Era un artista superexigente con él mismo (sic)”, explicó Sánchez de la Puente.

Otra de las personas que ha externado su tristeza por la noticia es el actor y músico peruano Christian Meier, quien fue uno de los amigos más cercanos de Bertie. “De chico quería ser actor por ti. Soy actor por ti. Siempre te quise, siempre te admiré. Demasiado pronto Diego (…) Contigo no existe final, solo un largo camino que andar”, expresó en Twitter.