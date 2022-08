Detectan caso sospechoso de rabia

La muestra proviene de un bovino en la Sierra Gorda

A través del Consejo Directivo del Comité Estatal para el Fomento y Protección Pecuaria, se confirmó que está semana se identificó en la Sierra Queretana un caso sospechoso de rabia en un bovino, mismo que se mandó a laboratorio para conocer si este virus circula en la entidad.

El presidente del Consejo Directivo del Comité Estatal para el Fomento y Protección, Pecuaria, Fernando Esteban Posada Renovales, compartió que entre las acciones que se emprendieron fue la vacunación de animales contra esta enfermedad, durante 2021.

De acuerdo con el órgano de vigilancia pecuaria en la entidad, el ganado queretano está protegido respecto a esta enfermedad, pues durante 2021 se aplicaron 62 mil vacunas contra este virus en bovinos.

“Sí se reportó un caso. No se ha confirmado. Pero tengo que decir que dentro del Comité –el año pasado- se aplicaron más de 62 mil vacunas contra rabia. El estado está protegido, la zona serrana está protegida. No hay nada de qué alarmarse, el caso sí fue reportado. No está confirmado”.

En su oportunidad, el presidente de la Unión Ganadera Regional de Querétaro (URQ), Alejandro Ugalde Tinoco, expresó que aunque el órgano empresarial está sin recibir alguna notificación de sus agremiados, les recordó que están obligados por ley a reportar cualquier caso sospechoso sobre este virus y cualquier otra enfermedad infecciosas en ganado.

La rabia es causada por el virus Rhabdoviridae, que ataca el sistema nervioso central, causando una encefalitis con una letalidad cercana al 100 por ciento, y ataca a mamíferos incluido el humano.

“La realidad es que no lo tenemos confirmado, una de las obligaciones es reportarlo y lo dice la Ley de fomento Animal. Hoy no tenemos casos confirmados, puede existir casos sospechosos”