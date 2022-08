Logra Concejo Ambiental de SJR acuerdos con municipio

Continúa en investigación poda de árboles sobre Mercedes Camacho

Por Josefina Herrera

Noticias

Después de que el presidente del Concejo Ambiental de San Juan del Río, Manuel Avalos, denunciara la tala de árboles que se registró sobre un camellón de la calle Mercedes Camacho, logró reunirse con autoridades municipales para que se atendiera a esta queja y le dieran seguimiento.

El ambientalista indicó que la reunión fue con el secretario de Desarrollo Sustentable Municipal, Óscar Alcántara; con la directora de Ecología Municipal, Erika Rosales Moreno y el secretario de Servicios Públicos Municipales, Joaquín Alfaro Reyes a fin de poder trabajar a favor del medio ambiente.

Una de sus mayores preocupaciones es justamente la tala de árboles que se denunció, y considera es necesario no se deje pasar y se le dé seguimiento, y aunque llegó a sospechar que este acto se pudo haber cometido por parte de la empresa del Bazar Chino hasta el momento no se ha comprobado.

“Hasta el momento nosotros sospechamos como ambientalistas pero no tenemos la certeza porque primero fueron los inspectores de SEDESUM, y lo que investigaron, ahí les dijeron que habían sido Servicios Municipales, pero Servicios Municipales con su secretario Joaquín Alfaro dijo -nosotros no fuimos, ya verificaron y ellos no fueron, entonces la pregunta es ¿quién fue entonces?, nos hace suponer que fueron la misma empresa porque tapaba el logotipo y su entrada del nuevo negocio de Bazar Chino, pero digo es especulativo, no puedo señalarlo todavía hasta que la autoridad nos diga ellos son efectivamente porque se busca sancionar fuertemente”.

Debido a que estos árboles que se encontraban sanos fueron cortados, Manuel Ávalos mencionó que estarán buscando la manera de volver a poner otros ahí para recuperarlos, pues los que quitaron no tenían plaga y no había motivo aparentemente para que realizaran la tala.

Mientras tanto, señaló que otro de los acuerdos fue que Ecología Municipal impartiera algunos cursos de cómo se deben cortar los árboles, además de tener el cuidado de no dañar los nidos de pájaros que se forman en ellos porque muchas de las veces tampoco tienen ese cuidado.

“Uno de los acuerdos que llegamos ahorita con las autoridades es que se va a cuidar las podas, inclusive Ecología propuso una plática con ellos, con un arborista para que les enseñe a podar y no lastimar los árboles, salvaguardando todos los nidos de pájaros, que muchas veces cortan y tiran los nidos de las aves, entonces es uno de los parámetros que traemos ahorita en la lupa porque si ha habido mucha mortandad, y esto nos preocupa, y más en el estado de cómo dejan los árboles todos mutilados, y al rato tienen plagas, al rato se vuelve un problema social, y a fin de cuentas es un decremento para municipios, para la ciudadanía por estar haciendo gastos innecesarios pudiendo evitarlos”.

Finalmente, dijo que esta reunión fue importante debido a que estarán colaborando y atendiendo a todo el canal de denuncias que les llegan, y entre otras situaciones que deben ser atendidas como servicio social.