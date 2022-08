Con “Estirpe”, Flores celebra la música latinoamericana

(EL UNIVERSAL).- “Estirpe”, el disco que el trompetista venezolano Pacho Flores grabó con la Orquesta Sinfónica de Minería bajo la dirección de Carlos Miguel Prieto, incluye obras de compositores como Arturo Márquez, Daniel Freiberg, Paquito D’Rivera, Efraín Oscher y del propio Pacho; es además la primera grabación de una orquesta mexicana con el prestigioso sello de Deutsche Grammophon.

El disco que contiene obras escritas para Pacho Flores, quien es considerado uno de los trompetistas más reconocidos a nivel internacional por sus actuaciones como solista, será presentado en México, en la temporada de verano de la Orquesta Sinfónica de Minería, el 19 de agosto a las 21 horas en la Sala Nezahualcóyotl del Centro Cultural Universitario de la UNAM, donde Pacho ejecutará el repertorio latinoamericano con doce trompeadas creadas para él por la Casa Stomvi.

“Este proyecto ha sido bastante ambicioso; me llena de mucho orgullo presentar bajo el sello Deutsche Grammophon a una orquesta mexicana como la Orquesta Sinfónica de Minería, haciendo justicia a su nivel, entrega y toda la trayectoria que tiene la orquesta; de igual forma todos estos compositores como Arturo Márquez, Paquito D´Rivera, Daniel Freiberg, Efraín Oscher e incluso la incorporación de una pequeña obra mía dentro de este paquete de artistas y compositores, se sale de los paradigmas que se tiene sobre un repertorio”, asegura Flores.

El trompetista formado en el Sistema de Orquestas Juveniles e Infantiles de Venezuela, que obtuvo el Primer Premio del Concurso Internacional “Maurice André”, dice que este concierto representa la voz total de un instrumento, como la trompeta, en el siglo XXI, y celebra el gran repertorio de compositores latinoamericanos que saben aprovechar bastante bien los elementos del acervo cultural y folclórico para llevarlo a lo sinfónico y hacer “música artística”, como la llaman en Alemania y en Austria. “Claro, tenemos también otro tipo de compositores latinoamericanos que quizás no quieren caer en la búsqueda de lo que ya tenemos como pueblo y quieren irse por otro camino, y es válido, no es una crítica, es otra manera de ver la música latinoamericana. Me decanto por trabajar el timbre, el color y los matices como lo dan varios de los compositores que están reunidos en Estirpe”, dice el impulsor de la Academia Latinoamericana de Trompeta.

Flores, quien ha actuado en los más importantes escenarios como el Carnegie Hall de Nueva York, dará otros dos conciertos los días 20 y 21 de agosto, y una masterclass para jóvenes trompetistas. Habla también del nuevo disco que grabó en marzo pasado y que saldrá en 2023: la grabación de obras con trompeta y órgano con piezas del barroco, del clasicismo, del romanticismo y obras compuestas por el organista y para él; un disco que Pacho Flores define como una “fusión explosiva”.