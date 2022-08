Evolución satisfactoria del primer caso queretano de Viruela Símica

Dan seguimiento a sus contactos

Por Tina Hernández

Noticias

Luego que se diera a conocer el primer caso de Viruela Símica en Querétaro, la titular de la Secretaría de Salud del Estado de Querétaro (SESEQ), Martina Pérez Rendón, informó que no hay casos secundarios de familiares y círculos cercanos del hombre que dio positivo a este virus.

Martina Pérez dio a conocer que hasta el momento se conoció de tres casos sospechosos, de los cuales se descartaron dos: una mujer en el municipio de Querétaro y un hombre en San Juan del Río. Mientras que este sábado se confirmó el caso positivo en el municipio de Querétaro.

“Yo les anuncié de dos casos, más tarde nos notificaron de otro, así que teníamos tres sospechosos; uno sale confirmado, el que ya se dio a conocer y dos descartados. Así que por el momento solo tenemos uno confirmado.

“Desde que los identificamos como sospechoso empezamos a hacer la identificación de sus contactos. Se está haciendo seguimiento diario de sus contactos, hasta el momento no hay ningún caso secundario y el paciente va evolucionando de manera satisfactoria”.

La funcionaria estatal dio a conocer que el caso positivo se detectó en el sector privado, y se trata de un adulto joven, que hasta el momento presenta un cuadro leve de la enfermedad, y sin que sea necesaria su hospitalización.

“Las personas que cuidan a familiares con la enfermedad deben lavar con agua tibia y detergente la ropa, toallas y sábanas de la persona enferma y los utensilios para comer; además, limpiar y desinfectar superficies contaminadas. En caso de presentar síntomas, acudir al médico y evitar el contacto con otras personas”.

El periodo de incubación es de cinco a 21 días. Con relación al cuadro clínico, la enfermedad sintomática cursa con dos periodos clínicos que, de forma general, se autolimitan en dos a cuatro semanas: periodo prodrómico (primeros cinco días), se presenta fiebre, dolor de cabeza intenso, linfadenopatía (inflamación de los ganglios linfáticos), lumbalgia, mialgias y astenia.

Periodo de erupción cutánea (entre los días uno y tres después del inicio de la fiebre), cuando aparecen las distintas fases del exantema que, por lo general, afecta primero la cara y posteriormente se extiende al resto del cuerpo; sin embargo, se ha observado la localización de las lesiones a nivel genital, perianal y perioral. El exantema inicia con máculas y evoluciona, asincrónicamente, a pápulas, vesículas, pústulas y costras. La linfadenopatía, que inicia en la fase prodrómica, puede que ayude a diferenciarla de la varicela.

Medidas sanitarias son una decisión técnica: MKG

Respecto al reforzamiento de las medidas de seguridad sanitaria ante la llegada de la Viruela Símica a Querétaro, el gobernador Mauricio Kuri señaló que será una decisión del Comité Técnico de Salud, y no una decisión política.

“Habrá que ver las medidas sanitarias que se deben de hacer, cómo siempre lo he dicho, eso lo maneja un Comité Técnico, no un Ejecutivo y lo que diga la parte técnica, no la parte política”.