Impulsa Sectur el Michelin Chefs Meets Querétaro

Noticias

La Secretaría de Turismo de Querétaro, en coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores y el restaurante Labrantío, impulsa la celebración de la segunda edición de Michelin Chefs Meets Querétaro, que tendrá lugar el 19 de agosto, en el Aeropuerto Internacional del estado, en donde se combinará la gastronomía con el enoturismo, el arte y el estilo de vida.

El objetivo es presentar una serie de experiencias temáticas para impulsar el sector turístico y gastronómico del estado. Durante el evento también se vivirá la experiencia del arte en vivo a cargo de la Galería Juan Carlos y Gandg Art Code, cuyos artistas crearán una pieza única que será subastada esa noche.

En el evento participarán chefs reconocidos por la guía Michelin con estrellas por su trayectoria en el mundo gastronómico, quienes servirán menús maridados con vinos y destilados nacionales e internacionales, y se contará con la presencia y apoyo de diferentes marcas patrocinadoras que complementarán las cenas con experiencias enfocadas al mundo del arte y el estilo de vida.

En la edición de agosto de Michelin Chefs Meets Querétaro -que se llevará a cabo en colaboración con la fundación Rosaura León-, se presentará Carolina Sánchez, de Cuenca, Ecuador, quien realizó un máster en la escuela Le Cordon Bleu en Lima, Perú y uno más en Cocina en el Basque Culinary Center; realizó sus prácticas de máster en el Celler de Can Roca (3 estrellas Michelin), nombrado mejor restaurante del mundo en ese año por la revista The World’s 50 Best Restaurants, y es la primer chef Ecuatoriana reconocida por la Guía Michelin con 1 estrella

Participará también Iñaki Murua de Laguardia, de Álava, España, quien realizó un Máster en Cocina en la prestigiosa escuela Basque Culinary Center en San Sebastián, España, e hizo prácticas con grandes chefs como Martín Berasategui (3 estrellas Michelin), Azurmendi (3 estrellas Michelin) y Els Casals (1 estrella Michelin).

Habrá además mixology bar, por parte de Campar y de Tessito; tequila mixology bar, de Casa Dragones; enrollado y degustación de puros, a cargo de Cigar Roller; degustación de helados, de Cold Beat; degustación de cervezas, de Allende By Querétaro Life; música con el DJ Charly Montufar, y un performance de moda con la nueva colección de Adolfo Domínguez Stoic Species.

La cena preparada por los dos chefs estrellas Michelin constará de tres tiempos: primer plato, ensalada de jaiba, salmorejo y reducción de jerez; segundo plato, carrilleras de res guisadas con neapia y boniato en texturas; el maridaje se hará con vino tinto Laberinto Blend Cava – Quintanilla (cabernet, merlot & tempranillo), de San Luis Potosí, y como postre se servirá chocomaní, con maridaje de tequila Casa Dragones Añejo Barrel.

Los boletos para la edición de agosto ya están a la venta en el número telefónico 4423594995 con Gloria Guerrero.