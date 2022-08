Jolette dijo haber sido violentada y secuestrada en “La Academia”

El concierto número 16 de “La academia” trajo varias sorpresas para los fans y televidentes que, semana a semana, han seguido el camino de talentosos jóvenes para convertirse en el nuevo ídolo de la música. Una de ellas fue conocer al primer finalista de esta generación, nada más y nada menos que Nelson, el aspirante de origen guatemalteco que se ha ganado el cariño del público gracias a su voz y carisma.

Pero, sin lugar a dudas, lo que llamó la atención del público fue la actuación de Rubí Ibarra, quien tras superar el Covid-19, cantó como nunca antes. Su desempeño en el escenario le valió el reconocimiento del público y hasta algunos elogios por parte de Lola Cortés y Arturo López Gavito, críticos que se habían convertido en sus más grandes detractores.

Al inicio de la emisión la joven, de 21 años, había demostrado no tener grandes cualidades vocales, incluso había sido comparada con una de las participantes más polémicas en toda la historia del reality show, la exacadémica Jolette; sin embargo, y tras semanas de señalamientos, la tapatía decidió romper el silencio y aseguró que Rubí y ella no comparten la misma historia, pues a diferencia de la potosina ella jamás recibió ayuda para tratar sus problemas vocales, lo que le impidió desarrollarse profesionalmente.

Naverrete, quien se ha dedicado a la conducción, fue más allá e hizo fuertes señalamientos en contra de la producción del programa, pues dijo haber sufrido violencia y hasta ser privada de su libertad: “Lo que hubiera querido: no ser maltratada, violentada, secuestrada y haber recibido atención médica para superar la bronquitis grave que tenía”, escribió.

Estas palabras sorprendieron al público, pues cuestionaron el tema del secuestro; sin embargo los fans de la ahora colaboradora de “Hoy” explicaron que ésta no estaba tan equivocada a que en varias ocasiones expresó su deseo de abandonar el programa y la producción insistió en retenerla aun cuando ya no era su deseo continuar: “Varias veces se quiso ir y no la dejaron, la obligaron a quedarse, incluso, en una ocasión ella logró escaparse de la casa de ‘La Academia’ y con policías la persiguieron y obligaron a regresar a la casa”, escribió un usuario.

Mientras que otra persona del público declaró que el conductor de ese entonces, Alan Tacher, reveló que eso que ocurrió no estaba permitido, ya que no eran parte de las reglas del programa: “Pero en la segunda generación una chica llamada Andrea lo solicitó y le permitieron irse, aunque después pedía su reingreso por un noviazgo que tenía con otro concursante”.

Ante las palabras que emitió Jolette hubo quienes la apoyaron y lamentaron que en su tiempo nadie se preocupara por el estado emocional de los alumnos, pues de haber recibido ayuda, quizá su historia sería diferente: “Por eso te admiro y respeto, fuiste un ejemplo a seguir para muchos, soportaste mucho y no me imagino el estrés y ansiedad por la que pasaste, realmente estabas secuestrada por ese contrato que te obligó a seguir ahí, pero nos demostraste lo fuerte y hermosa que eres”, le dijo un fan.