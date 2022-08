Le llueven críticas a cantante Annita por perfume íntimo

EL UNIVERSAL).- La cantante Annita lanzó ‘Puzzy’, lanzó un perfume vaginal; loción que según expertos en sexualidad es innecesaria.

“Tiene la duración de la protección, por supuesto, pero te encantará tanto que lo usarás como desodorante, ¡así que es para siempre!”, promueve la bella carioca en sus redes sociales.

Sin embargo, ginecólogos como Mariana Lemos, no ven con buenos ojos estos productos.

“La vagina tiene un sistema de autolimpieza, por lo que no es necesario lavar el interior. Puedes usar jabón suave y agua por fuera”, declaró Lemos al sitio de noticias G1.

Por su parte, Flavia Fairbanks, de la Facultad de Medicina de la Universidad de Sao Paulo, explicó que no hay necesidad de tener una rutina de limpieza extravagante. “Puede cambiar la constitución del sistema de defensa, provocando un riesgo de infección, bacterias y hongos”.

La ginecóloga y sexóloga Carolina Ambrogini agregó: “Culturalmente existe esa idea de que la región íntima femenina está sucia. “Las mujeres terminan lavándose mucho, cambiando los niveles de pH vaginal”.