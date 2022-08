Concluye fase diocesana del proceso de canonización de la M. Eugenia

Continuará en El Vaticano la causa de beatificación de la fundadora de la Congregación de Catequistas de María Santísima

Por Enrique Zamudio

Tras más de seis años y cinco meses de arduo trabajo de investigación, recopilación de datos, testimonios y auscultaciones, ayer se llevó a cabo el Ritual de Clausura de la Fase Diocesana de la Causa de Beatificación y Canonización de la Rvda. M. Eugenia de la Santísima Trinidad González Lafon, fundadora de la Congregación de Catequistas de María Santísima, la primera promoción de la fama de santidad de una cristiana ejemplar queretana.

En la Curia Diocesana, el Obispo de Querétaro, Mons. Fidencio López Plaza, presidente del Tribunal Diocesano para la Causa, encabezó la Sesión de Clausura ante la presencia de religiosas de la Congregación, familiares de la Rvda. M. Eugenia González Lafon, fieles laicos, sacerdotes, así como del Obispo Emérito de la Diócesis de Querétaro, Mons. Mario de Gasperín Gasperín.

En esta Sesión de Clausura, el Obispo de Querétaro, Mons. Fidencio López Plaza, verificó que toda la documentación recabada ha sido verás y conforme al Derecho Canónico, al tiempo que ordenó que el “trasunto” y la “copia pública” fueran cerrados, sellados con lacre y enviados a la Congregación de la Causa de los Santos en El Vaticano, para dar seguimiento al proceso.

Al concluir este proceso introductorio se incluyeron actas, decretos, nombramientos de los responsables del proceso, comisiones, juramentos, documentos personales, escritos, listas de testigos e interrogatorios sobre la fama de santidad y virtudes heroicas de la M. Eugenia González, entre otros documentos.

El Canciller de la Diócesis de Querétaro, Pbro. Israel Arvizu Espino, será el encargado de enviar a El Vaticano, a través de la Nunciatura Apostólica, toda la información relacionada con la Causa, misma que será auscultada por una Comisión de Teólogos y un postulador romano, el cual realizará una “Positio”, documento en el que se examinan los datos recogidos que sustentan que la Sierva de Dios es Santa.

Posteriormente, la Comisión de Teólogos dará su veredicto y después otra comisión de cinco cardenales llevarán a cabo una nueva auscultación. Tras el fallo de los cardenales el Santo Padre determinará si la Causa pasa a la siguiente fase del proceso, en el cual se le realiza el nombramiento como “Venerable”, momento en el que se empiezan a buscar los milagros que la M. Eugenia haya hecho en vida o bien cuando haya iniciado este proceso de beatificación.

Ser cristianos destacados como la M. Eugenia: Obispo Fidencio

Al dirigir un mensaje, el Obispo de Querétaro, Mons. Fidencio López Plaza, expresó que “ser santo no es tan complicado”, ya que para ser santos sólo se necesita ser bautizados.

El pastor diocesano compartió que, al principio de la Iglesia, cuando se solicitaba el bautismo decían: ‘solicito ser Santo y entendían que para ser santo era preparase para nacer de nuevo. Entonces se necesita ser bautizados y pertenecer a la Iglesia”.

Inspirado en Santa Teresa de Jesús, Mons. Fidencio López Plaza afirmó que ser santo consiste en sentirse cuerpo, pero no basta con ello, sino que hay que sentirse el corazón del cuerpo y hay que irradiar el amor que surge del corazón a la manera de Jesús.

“Sin amor se apaga el fuego que nos hace salir de la casa y anunciar el Evangelio. Sin amor no hay catequistas, no hay discípulos misioneros. Sin amor no hay mártires, ni vocaciones”.

Por ello, Mons. Fidencio López Plaza invitó a todos a sentirse dichosos, felices y disfrutar la belleza y la alegría de ser cristianos. Asimismo exhortó a la feligresía a luchar por ser destacados, como los fue la M. Eugenia González, quien “fue destacada como persona y como cristiana y esperamos que del Vaticano nos lleguen buenas noticias”.

Finalmente, agradeció la labor del Pbro. Israel Arvizu Espino, como delegado episcopal para esta causa y a la M. Raquel Piña, postuladora de la causa, así como al Pbro. Emmanuel Ayala, Notario Actuario, y Pbro. Daniel Servín, Promotor de Justicia.

Al hacer uso de la voz, la postuladora de la Causa de Canonización de la Rvda. M. Eugenia González, M. Raquel del Sagrado Corazón de Jesús Piña Hernández, agradeció a todos los que participaron en este proceso introductorio, benefactores, así como a los testigos y al señor Obispo Fidencio por el apoyo brindado a esta encomienda.

“Esto apenas inicia. Ahora nos toca hacer mucha oración”, expresó la M. Raquel Piña Hernández.

La Madre Superiora de la Congregación de las Hermanas Catequistas de María Santísima, M. Cristina Galván, agradeció al señor Obispo Fidencio López Plaza, el permitir continuar con el proceso de Canonización y Beatificación, en esta etapa y en las sucesivas.

Asimismo, agradeció a los obispos que han sido cercanos y han apoyado esta causa, entre ellos al hoy Arzobispo de Durango, Mons. Faustino Armendáriz; a Mons. Rogelio Cabrera López, presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano; y el Obispo Emérito, Mons. Mario de Gasperín Gasperín.

También reconoció la dedicación y arduo trabajo del Tribunal Eclesiástico, cuyo esfuerzo se vio coronado ayer con este Rito de Clausura.

De igual forma, manifestó su agradecimiento a la M. Raquel Piña Hernández por su disponibilidad y entrega como postuladora de la causa.