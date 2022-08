¡Khloé Kardashian vuelve a ser soltera!

En el pasado mes de junio se reveló que la estrella de la televisión, Khloé Kardashian , -que es madre de True, de cuatro años de edad y recientemente le dio la bienvenida a su segundo hijo a través de subrogación- estaba saliendo con un inversionista de capital privado, después de que su hermana Kim los presentó.

Según una fuente cercana a la empresaria “la nueva relación de Khloé ha terminado lentamente en las últimas semanas”, por lo que ahora se encuentra disfrutando de su soltería y enfocada en la maternidad.

Pero eso no quiere decir que la estrella no crea más en el amor, ya que el informante también contó a E! News que ella “está abierta a encontrar a la persona adecuada’. Por ahora no busca estar con alguien, no tiene prisa, pero tampoco se cierra a la posibilidad”.

Si bien la fundadora de la marca Good American se ha separado de su misterioso novio, todo parece indicar que también ha superado por completo su relación con Tristan y que no hay ninguna posibilidad de un reencuentro.

“No hay ninguna posibilidad de reconciliación (con Tristan). Khloé ha pasado página por completo y ha sido muy clara con eso”, sentenció la fuente.

Hasta el momento no se ha revelado la identidad de la persona con la que salía la socialité, quien también estuvo casada con Lamar Odom de 2009 a 2013. Lo único que se conoce es que fue presentada al hombre misterioso por su hermana mayor en el pasado mes de junio.

En ese momento, una fuente afirmó a la revista People: “¡Khloé se siente muy bien con su nuevo hombre misterioso!”.