Maite Perroni se pronuncia ante rumores de embarazo

En los últimos días nuevamente surgieron fuertes señalamientos sobre un posible embarazo de Maite Perroni, por lo que la actriz decidió romper el silencio y aclarar, de una vez por todas, si es verdad que se convertirá en madre como fruto de su romance con Andrés Tovar.

Debido a que Perroni fue captada con una sospechosa pancita y usando ropas holgadas, las especulaciones sobre la espera de su primer bebé no se hicieron esperar; sin embargo, la ex RBD aseguró que las versiones son falsas, aunque no descarta formar una familia con el productor.

“No estoy embarazada, pero sí está dentro de nuestros planes, y estamos con mucho trabajo, muchas ilusiones, muchos planes, y ya los compartiremos nosotros en su momento y tiempo cuando sean realidad”, explicó la protagonista de la serie Oscuro deseo en entrevista para el programa Venga la Alegría.

Recordando todas las controversias que han surgido tras anunciar su romance, Maite subrayó: “Desafortunadamente nuestra historia se ha ido llenando de muchas interpretaciones a lo largo del tiempo y nosotros queremos compartir la que sea realmente en el tiempo y en el momento oportuno, y ahorita estamos viviendo otra etapa, y cuando eso suceda vamos a ser los más felices de que llegue ese momento, por supuesto”.

Por otra parte, Andrés Tovar se refirió al proceso legal que entablaron contra una publicación de circulación nacional que los señaló de una presunta infidelidad a la actriz Claudia Martín.

“Ya se cumplió un año de la demanda, sigue en pie esa orden del juez de no poder publicar nada de nosotros o habrán 36 horas de arresto para el dueño de la revista”, aseguró.