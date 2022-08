Recibe atención médica prenatal gratuita

Beneficiaria de “Médico Contigo” reducirá riesgos de parto prematuro

Noticias

Con 23 años, Lupita Rodríguez Quintero está ingresando al segundo trimestre de su tercer embarazo. La ilusión por la llegada de su hijo es la misma que sintió en sus dos embarazos previos; sin embargo, en esta ocasión, espera no encontrar complicaciones en la labor de parto que pongan en riesgo la salud e integridad de su familia.

“De mis otros niños me la vi súper mal porque el grande es sietemesino y el chiquito es ochomesino, entonces del grande me las vi muy mal porque me embaracé a los 18”.

En su primer embarazo, al presentar los síntomas del parto antes de lo programado, Lupita se vio en la necesidad de acudir a un médico particular para recibir atención inmediata y especializada; una decisión que le ayudó a salir del riesgo en el que se encontraba y dar a luz a un bebé sano, pero que, al mismo tiempo, representó una deuda de 45 mil pesos que hoy sostiene con su cuñado.

“De mi niño el grande tuve dificultades porque no me cabía en mi panza y ya estaba enredadito, entonces me tuvieron que operar de emergencia. Y del otro, del más chiquito que tengo fui a que me dieran cita para programación de parto, pero ese día mi esposo me llevó al carro a dormirme porque me había ido desde las cuatro de la mañana. Cuando sentí que necesitaba ir al baño. Fui al baño a revisarme y del baño ya no salí. Lo bueno es que entró una enfermera. El niño nació en la ambulancia”, relató.

Sobre su actual embarazo Lupita señala que en las primeras semanas de gestación las pruebas de embarazo resultaban negativas por lo que la certeza de que un bebé venía en camino fue tardía y por lo tanto, también el acompañamiento médico adecuado.

“Yo no sabía que estaba embarazada de este hasta que me fui a hacer una prueba de sangre porque me hice una de las caseras y salía negativo y yo me seguía sintiendo mal. Tenía mucho sueño, mareos, no me quedaba nada”.

Frente a ello y con atención a sus antecedentes, Lupita decidió recibir acompañamiento psicológico y atención médica oportuna en la casa-hogar para mujeres embarazadas “Vida y Familia, A.C.”, (VIFAC) donde encuentra una alimentación adecuada, asesoría legal, talleres ocupacionales y atención médica pre-natal gratuita; esta última mediante el programa del municipio de Querétaro, Médico Contigo.

“Este bebé no lo tenía planeado pero es muy bonito, entonces, yo la verdad me siento feliz de llevar otro bebé dentro de mí. Hace rato me hicieron el ultrasonido y es como una caniquita. Entonces ver que llevo algo más en mi cuerpo es muy bonito”, señaló Lupita luego de que especialistas de Médico Contigo acudieran a la casa hogar para aplicarle el ultrasonido.

Según cifras del INEGI, en México únicamente el 34.7 por ciento de las mujeres que buscan ser madres reciben atención preconcepcional; el 10.9 por ciento no acude a su primera consulta dentro de las 12 semanas iniciales de gestación y el 4.5 por ciento no recibe ningún tipo de atención prenatal.

Ante este contexto, el pasado 10 de mayo, el alcalde de Querétaro, Luis Nava anunció que el programa creado para brindar atención médica gratuita y a domicilio a grupos vulnerados por el COVID-19 -adultos mayores y personas con discapacidad- “Médico Contigo”, se ampliaría para incluir a mujeres embarazadas mediante la aplicación gratuita de ultrasonidos y el otorgamiento de diagnósticos y seguimientos prenatales.

“Te atienden muy bien. Con un diez. No hay ni por qué quejarme, ni que mis compañeras se quejen porque te tratan bien”, calificó Lupita. No tengo por qué tener miedo porque yo sé que si yo tengo miedo se le transmite al bebé. Hasta ahorita no me han comentado porque las enfermeras que me checaron me comentan que va todo bien”.

Al recibir acompañamiento y orientación cotidiana en VIFAC y tener acceso gratuito y a domicilio a una atención prenatal por medio del programa Médico Contigo, Lupita espera reducir los riesgos de un embarazo prematuro o de encontrar dificultades en el alumbramiento con algún efecto en su bienestar familiar, personal y económico.

Desde el pasado 10 de mayo, el Sistema Municipal DIF de Querétaro ha conformado un padrón de 65 mujeres embarazadas, con uno a cinco meses de gestación, que reciben consultas médicas a domicilio, entrega de medicamentos, estudios de laboratorio y, en su caso, canalización a instituciones especializadas. Para obtener el beneficio las interesadas.