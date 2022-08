¡A Yuri la tachan de gordofóbica!

Yuri ha sido blanco de constantes críticas por su postura ideológica en torno a la comunidad LGBT+, por lo que ha sido tachada de homofóbica. Sin embargo, ahora la cantante enfrenta otra polémica, pues ha sido señalada de gordofóbica por no aceptar a bailarines de cuerpos diversos para sus conciertos.

En un encuentro con diversos medios de comunicación, la intérprete de ‘Maldita Primavera’ defendió su postura y dijo que un profesional del baile debe tener “cuerpo de bailarín” y cuestionó si Madonna tenía algún “bailarín gordito”.

“Lo que pasa es que, a ver, ¿han visto algún bailarín de Madonna gordito? Un bailarín tiene que ser cuerpo de bailarín, pero no es porque yo sea racista”, sostuvo la veracruzana.

Asimismo, afirmó que los señalamientos en su contra ya le dan igual y hasta le dan risa, pues, a su parecer, ya la han tachado de todo: “Ya soy todo, gordofóbica, mamofóbica, ideofóbica, huevonofóbica, de todo soy, ya me río, ya me río”, manifestó.

En tanto, volvió a retar a la comunidad LGBT+ a mostrar alguna prueba donde estuviera hablando mal del movimiento, señalando que, en caso de que le comprueben su presunta homofobia, estaría dispuesta a disculparse públicamente.

“Yo nunca he dicho nada, que me saquen un video donde yo estoy hablando mal de la comunidad y ahí sí, mira, frente a todos ustedes, discúlpenme, me hinco, porque uno a veces la riega y la embarra, ellos también la embarran muy seguido”, insistió.

Finalmente, le pidió a la prensa que ya dejaran de lado estas polémicas e incluso bromeó al decir que ya se “inventaran” otras cosas de su vida: “Ya cambienle de veras, díganme otra cosa, no sé, que tiene 3 boobies, la vieja se puso 4 pompis, algo, invéntenme algo así como raro”, dijo la cantante.