Cytnthia Klitbo ratifica denuncia contra Juan Vidal

Cynthia Klitbo reveló que su proceso legal contra Juan Vidal continúa por violencia psicológica, a pesar de que el actor recientemente publicó en redes sociales que ya le pagó la cantidad que en su momento le prestó.

Durante su encuentro con la prensa en el aeropuerto de la Ciudad de México, la reconocida villana de telenovelas escuchó el nombre de su ex y dijo:

“Ratifiqué mi denuncia, yo no tengo ningún tipo de ninguna información, y entonces es todo lo que les puedo decir, porque mis abogados me pidieron que por favor no hablara del tema”.

De la misma forma, Cynthia recalcó que el dominicano tiene prohibido hablar de ella públicamente. “Sí, él lo sabe, tiene una orden de restricción, no puede hablar con los medios de comunicación de mí”.

Sin embargo, cuando los reporteros le mencionaron el nombre de Niurka Marcos, actual pareja de Vidal, Klitbo replicó: “Híjole, no sé ni quién es esa señora, no sé quién es esa señora ¿tú crees?, no sé de quién me hablas”.

Al respecto de Alfredo Adame, quien recientemente dijo que no es una primera actriz y sería un sacrificio casarse con ella, Cynthia refutó:

“Ay, pobre señor ese también, ¿a mi cuando me han visto hablar mal de él?, el que agarre sus rollos con mi flaco y a mí que me dejen en paz, a mí la nacada no me gusta, perdón”.

Por otra parte, la artista de 55 años confesó que en este momento no desea darse una nueva oportunidad en el amor, pues Juan le destrozó el corazón.

“Despiertas sobresaltado, tienes ataques de pánico, te sientes horrible porque estás dándote cuenta que tu autoestima, tú juraste que alguien sí te amaba y de pronto te ves a ti misma como de ‘qué sola estaba que fingí que me quería’. Y te entregas, entonces ahorita no pienso en absoluto en eso”, explicó.

Finalmente, la actriz tomó con humor los rumores con relación a que practica la santería. “Yo soy católica, apostólica, duermo con San Miguel Arcángel, o sea, de veras me hace mucha gracia”, culminó.