Gustavo Adolfo Infante explota contra Sergio Mayer

El famoso actor y exintegrante de Garibaldi, Sergio Mayer, comentó sus aspiraciones de llegar a ser presidente de México y aseguró que ya lo está decretando.

En este sentido, el ex diputado federal destacó que si grandes estrellas de Hollywood han conseguido ser gobernantes en Estados Unidos y lo han hecho bien, sus objetivos no deberían minimizarse.

Sin embargo, sus declaraciones no cayeron en gracia para el reconocido conductor de programas de espectáculos, Gustavo Adolfo Infante quien reaccionó molestó a la noticia de la aspiración de Sergio Mayer a una candidatura presidencial, todo parece indicar que la rivalidad entre ambos famosos continúa más intensa que nunca.

Fue a través de un video en vivo compartido en su cuenta de Facebook en donde habló de Sergio Mayer y cuestionó a su audiencia: “¿Tan mal está la política del país?”.

“Oigan, que tal que un cuate que se llama Sergio Mayer ahora salió con que quiere ser presidente de la República. No, no, no mam**, ¿Qué nos pasa?, ¿Qué sucede? En serio, tan pinc** y tan mal está la política del país con un cuate como Mayer queriendo ser presidente”, mencionó Infante al inicio de su queja.

Adolfo Infante aseguró que Sergio Mayer no cuenta con antecedentes para ser un posible candidato a la presidencia de la República. Recordó su paso como bailarín en el show Sólo para mujeres.

“Sus antecedentes, que se me vienen a la mente, son: producción de Sólo para mujeres, los ordenó meterse al periférico sin permiso, sin protección y como resultado murió una persona, ¿saben con cuánto indemnizó a Edgar Ponce? Nada, ni un centavo, ni a él ni a su familia, lo único que supimos fue que lo amenazó con que se callaran porque no se la iban a acabar. El culpable: Sergio Mayer, de la muerte de la muerte de este cuate”, expresó.

Durante su transmisión, el conductor de programas de espectáculos también criticó su paso como diputado llamándolo ignorante: “El día de hoy dice que pretende ser presidente de la República. No mam…, neta no. No tiene ni partido, Morena ya lo corrió porque andaba ahí y a la hora de la hora pinc… puñalada trapera que les dio. Pero bueno, tenemos lo que nos merecemos aunque no un cabr… así”, finalizó.