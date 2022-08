Ahora es Ciudad Juárez la que vive ola de violencia

Bloqueos, ataques a comercios y once muertos fue el saldo de la jornada de violencia

Ciudad Juárez atraviesa una ola violencia y en menos de 48 horas de lo sucedido en Jalisco y Guanajuato, la frontera tuvo una tarde-noche con ataques, incendios en diversos comercios y un saldo de once personas sin vida.

De acuerdo a los reportes del subsecretario de Seguridad Pública de SSCP, Ricardo Mejía Berdeja, todo se suscitó a partir de un encuentro entre criminales al interior del Centro de Reinserción Social Estatal Número 3.

Al menos 20 internos resultaron lesionados y dos más perdieron la vida.

Autoridades indicaron que el enfrentamiento fue entre el grupo denominado Los Mexicles y Los Chapos.

Todo esto desató una serie de ataques a la población, mismos que privaron de la vida a nueve personas, entre ellas la del comunicador radiofónico Alan González y cuatro lesionados.

“A partir de esta situación, este grupo delictivo, Los Mexicles, empieza a emprender acciones de disturbio y agresiones contra la población civil en Ciudad Juárez dando como resultado nueve personas fallecidas. Entre las personas asesinadas por este grupo delictivo, se encuentran cuatro integrantes de la estación Mega Radio, entre ellos un locutor de radio”, compartió en conferencia desde Palacio Nacional Mejía Berdeja.

En redes sociales las imágenes y los videos no se dejaron esperar y varios usuarios comenzaron a reportar lo que estaban viviendo.

Hoy por la mañana, en su conferencia matutina el presidente de México habló sobre el tema y califico los actos como algo lamentable.

“Algo que no se había presentado y ojalá no se repita, porque se agredió a la población civil inocente, como una especie de represalia, no solo fue el enfrentamiento entre dos grupos si no que llegó el momento en que empezaron a disparar a civiles a gente inocente” expresó.

Hasta ahora van seis personas detenidas por los hechos cometidos en Ciudad Juárez, Chihuahua.