Diputados rechazan, por tercera ocasión, jubilación a ex policía

Antonio Zapata y Daniela Salgado reculan sus votos

Por Sergio Hernández

Noticias

Tardo en iniciar 25 minutos la sesión de pleno, luego hubo un receso de media hora, el desacuerdo: la jubilación de Gabriel Gómez que en el dictamen de comisiones no se aprobó y ayer se resolvió volver a estudiarse.

El que más enojo mostraba era el diputado Antonio Zapata que no entendía porque no se resolvía en contra, aunque en una sesión pasada la había aprobado.

La diputada Daniela Salgado retrocedió primero vota en contra de la jubilación (en comisiones) y ayer voto para que la comisión que ella preside vuelva a analizar el asunto.

El coordinador de los diputados panista Guillermo Vega no dudó en regresar el asunto a comisiones, incluso el diputado del PRI Paul Ospital desde el miércoles empujaba para que el asunto “se bajara” del orden día y empujaba a que esta situación se volviera a analizar. Al final 22 diputados (faltaron Juan José Jiménez y Ricardo Astudillo) votaron a favor de volver a analizar el tema y Zapata Guerreo se abstuvo.

La jubilación de este policía se ha convertido en un verdadero viacrucis, de acuerdo al expediente, su trámite lo inició el 9 de septiembre del 2015 y ha estado cerca de conseguirlo en dos ocasiones, la primera ese mismo año y la segunda en el 2020, pero en ambas ocasiones el ejecutivo del estado lo ha combatido legalmente.

DOS VECES JUBILADO

A Gómez Martínez la fiscalía lo hizo famoso al acusarlo por el delito de Uso de Documentos Falsos, en el 2016. Pero fue absuelto en primera y segunda instancia y confirmada esta absolución en un amparo directo penal. Asimismo, resultó anulada la sentencia administrativa que se había dictado por el mismo motivo en la contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro. Por lo que no se logró demostrar la falsedad de dichos documentos; por el contrario fueron ratificados por sus emisores (entonces servidores públicos) como consta en las propias sentencias, cuya existencia fue corroborada por el propio Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro.

De acuerdo a los documentos de expediente existe una sentencia de amparo Directo que señala que después de un procedimiento penal, no se demostró que a pesar de que no hubiera actualmente documentos en dichas municipalidades sobre Gabriel Gómez Martínez, esa circunstancia no acreditaba que las constancias fueran falsas, ya que por el tiempo transcurrido no podría realizarse tal afirmación y menos aún cuando fueron ratificadas en contenido y firma por sus suscriptores.

El ex policía les envío a los tres integrantes de la comisión –Daniela Salgado, Antonio Zapata y Armando Sinecio- una relatoría de los hechos. Ayer en su tercer intento por jubilarse, nuevamente no lo logró y todo esta a la espera de una nueva reunión en la comisión de Seguimiento de la Agenda 20-30.