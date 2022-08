Mineros fueron inscritos al IMSS después del accidente: AMLO

Señaló que han detectado varias irregularidades

Este viernes, el presidente apuntó que los 10 trabajadores que quedaron atrapados fueron inscritos al seguro social une vez que ocurrió el derrumbe, además, aseguró que no son sindicalizados.

“En el caso de esta mina, los trabajadores no están sindicalizados porque no permiten que el trabajador se proteja con un sindicato, son muchos intereses los que están de por medio. Nosotros vamos a actuar, le hemos estado pidiendo a la Fiscalía que actúe con rigor, que no haya impunidad, pero lo que más nos importa es el rescate”, mencionó el presidente.

López Obrador apuntó que, luego de recibir un informe, se percataron que en cuanto sucedió el accidente fueron a inscribirlos al IMSS.

“Seguramente, si es cierto, es un plan con maña para castigar al que aparece inscribiendo a los trabajadores en el Seguro, y no a los concesionarios de la mina”, señaló el mandatario.

Mencionó en su conferencia matutina que ya pidió a la Fiscalía General de la República (FGR), que se investiguen los hechos y que se actúe con rigor para que no haya impunidad.

Ahí mismo precisó que deberán limitar las investigaciones hacia el encargado de la mina, a los titulares de la concesión, representantes sindicales, funcionarios y todos aquellos que puedan avalar su funcionamiento.

Obrador hizo hinca pie en que en la región de Coahuila siempre ha habido mucha corrupción en el tema de minas y destacó que, esta mina trabajaba clandestinamente por lo que no había revisiones en el lugar, aunque si bien contaba con concesión nunca dieron aviso a las autoridades.