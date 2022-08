POR ÁNGELA GUARDADO

ESCRITORA

Si me quebré ya no me acuerdo. No estoy rota. Si alguna vez hubo una llaga, todas las heridas han cicatrizado. No siento dolor ni horror, por lo que hubo, por lo que fue, por lo que faltó. No hay fantasmas rondándome (solo espectros de lo que he podido ser y mis sombras). Lo que sí hay son cosas brillantes, entereza, sabiduría, autoafirmación, compasión, comprensión, celebración y autorreconocimiento.

Soy más que una mujer completa, soy una mujer armada. Soy una mujer que se basta a sí misma, que se abraza.

Soy una mujer de 6 metros, una giganta, dirían. He crecido más allá de mis límites, he roto la corteza y se ha revelado una piel blanda, dulce, que se extiende lejos y se ramifica y reafirma.

Mi disfraz es compacto, no se trata de ser amenazante. Festejo con los insectos la riqueza de la tierra, doy hogar a una familia de golondrinas. No lloro ni guardo odio. Nada me amarra al suelo, piso porque quiero pisar. Me contraigo para caber en las casas, quiero ser siempre delicada. Acomodarse no es achicarse.

Y soy severa, que no confunda mi sonrisa, porque para ser tan grande hay que ser muy firme. Para desprenderse del suelo hay que estar segura. Segura solo de mí, de mis huesos, de mis alas; es mi convicción la que me hace elevarme.

Me ensamblo como mi estructura aérea, un piso, dos pisos, tres pisos. Me abro paso.