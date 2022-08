Julián Figueroa admite problemas en su matrimonio

JULIÁN Figueroa reveló que no descarta demandar a quienes publicaron esta falsa información.

Julián Figueroa se encuentra en medio de la polémica tras publicarse algunas fotografías en las que aparece besando a una mujer que no es su esposa Imelda Garza Tuñón.

A pesar de que en días pasados el hijo de Maribel Guardia se negó a charlar sobre el tema, en esta ocasión decidió enfrentar a la prensa y antes de partir del Aeropuerto de la Ciudad de México aclaró la situación.

“Las fotos que me tomaron es una chava que se me acercó, cuando yo estaba cantando en un lugar al que me invitaron, se me acercó, me dio un beso, yo después me acerque, la volví a abrazar, le dije ‘muchas gracias hermosa, no sé qué’, platicamos, la lleve a su coche y ya”, dijo el hijo de Joan Sebastian.

Asegurando que el acercamiento con la fanática no pasó a mayores, Julián aprovechó el momento para disculparse con la madre de su hijo.

“Obviamente esta sacado de contexto de todas las formas posibles, aun así, reconozco que mi accionar no fue el más apropiado, y le ofrezco una disculpa a mi esposa, que creo que es la única a la que puedo decir algo al respecto, a mi esposa que es el amor de mi vida, lo siento si de alguna forma mi comportamiento no fue el mejor”, expresó.

De la misma manera, el joven artista confesó que su esposa no está nada contenta por la forma en que fue captado con otra mujer. “No, pues obviamente no le agradó nada la publicación, pero te digo, es algo sacado de contexto. Imelda y yo estábamos teniendo un momento muy bonito en nuestra relación, estamos viviendo una etapa muy linda, obviamente ahorita pues está enojada, está triste”.

Luego de los rumores que aseguran que Julián llegó ebrio a uno de los llamados en Televisa, el intérprete negó este escenario, aunque no desmintió que lucha contra el alcoholismo que padece.

“Yo sí tengo un problema con el alcohol, y he sido abierto con ese tema desde que tengo 16 años, desde la muerte de mi papá. Tengo un problema con el alcoholismo y no debería ni siquiera decirlo porque es un tema que es personal, pero es mentira que en este momento haya recaído”, comentó.

No obstante, Julián Figueroa reveló que no descarta demandar a quienes publicaron esta falsa información. “Estoy cansado ya de las difamaciones de esta revista, ya salió el mismo Nicandro a desmentir las acusaciones de que yo había llegado borracho a Televisa. Si mi mismo productor lo está diciendo, pues esto ya es una difamación de niveles muy grandes, mayúsculos, hasta estoy considerando tomar acciones legales”, remató.