Brilla Querétaro en el Nacional de León

Por Víctor Terrón

Noticias

Los y las tenistas queretanas brillan en el Circuito Nacional Infantil-Juvenil de la Federación Mexicana de Tenis y en esta ocasión conquistaron 4 títulos y 4 subcampeonatos en el Torneo Nacional de Guanajuato que se celebró en la ciudad de León.

En singles femenil, el título fue para Renata Pacheco al derrotar en la final Sub 10 a la coahuilense Elsa Piña Boiko. Mientras que Paula Velázquez Osornio (Sub 12) y Gretha Rivera (Sub 16), se quedaron con el segundo lugar al caer ante Paulina Guerrero (Estado de México) y Alexia Estrada (Morelos), respectivamente.

En la modalidad de dobles, Renata Pacheco repitió el título junto a la oaxaqueña, Marella Cruz, tras vencer a la también queretana Loretta Serrano y a la chiapaneca, Regina Martínez, en la Sub 10; mientras Zoe Levresse (Querétaro) y Abril Cárdenas (Jalisco) finalizaron con la segunda posición en la Sub 14.

En la rama varonil un par de queretanos fueron campeones en la modalidad de dobles: Daniel Rodríguez junto al yucateco, Valentino Arjona en la Sub 14, y Luis Emilio León en dupla con el también yucateco, Emiliano Arjona, en la Sub 18.

Recordar que, en el corte de julio del ranking nacional, Renata Pacheco domina la categoría Sub 10 con 2,016 puntos, misma en la que Loretta Serrano es quinta con 1,017. En tanto que Paula Velázquez es primera en la Sub 12 con 3,166 unidades, y Zoe Levresse es quinta de la Sub 14 con 3,623 puntos.

Por los varones, Jaime Sotelo (39,100) y Luciano Alcocer (22,000) son tercero y cuarto de la categoría Sub 18, respectivamente.