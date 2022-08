Drama en el campo

La crisis hídrica y el incremento en el precio de fertilizantes impide la siembra en miles de hectáreas en territorio queretano

Por Sergio Hernández

Noticias

Han caído las primeras lluvias, pero a destiempo. El campo y sus productores viven un drama. Este es el preludio de una historia que viene llena de carencias por granos y de grandes extensiones que ya no se van a sembrar por falta de agua y de apoyo.

Titulares del campo en cuatro municipios advierten de una carestia en la canasta básica. Las razones: no se sembró, el fertilizante al 300 por ciento y eso lleva a que no se paguen las garantías, no se tenga preparada la tierra y lo peor es que no hay agua.

Roberto Jiménez Salinas, secretario de Desarrollo Agropecuario en San Juan del Río relata: el 90 por ciento de la zona de temporal en toda la región no se ha sembrado, y de ese diez por ciento que no queda sembrado, no ha germinado o ya no va a producir. Entonces, la situación que se viene para el 2023 va a ser tremenda para el sector, porque no vamos a tener acceso a los seguros, porque obviamente que para poder cobrar algún seguro de garantías o de las siembras es que el campo este sembrado, entonces, el año entrante como vamos a exigir el pago de un seguro si yo no sembré.

Además, el sistema de bordería está a punto de colapsar en todo el estado. No llueve, entonces estamos haciendo grandes esfuerzos por rehabilitar los bordos. Y el gobierno del estado está muy abocado puntualmente a que el sistema de bordería esté preparado, pero no hay agua. En San Juan del Río tenemos más de mil bordos. Todos tienen agua, pero a un nivel muy crítico: del 14 al 25 por ciento máximo. La misma presa Constitución está a un 34 por ciento.

La crisis hídrica que se viene para el estado de Querétaro es complicada. Hay algunos sistemas de agua potable independientes, y empiezan a manejar tandas, empiezan a tandear el agua para las comunidades.

En su momento Juan José Quijada Ochoa, director de Desarrollo Rural Sustentable del municipio de Tequisquiapan da un panorama de la situación: “esto no es local, es a nivel estado, cabe recalcar que en Tequisquiapan tenemos ahorita datos compartidos con el Comité de Sanidad Vegetal que son los que hacen revisiones en conjunto con nosotros, que un 90 por ciento de los “campos temporaleros” no se sembraron, lo cual es un problema muy grande porque con ese temporal se garantizaba consumo local, o consumo para ganado propio, ¿ahorita que vamos a hacer? la mayoría no sembró por cuestiones de la sequía, lo que genera situaciones adversas con el seguro que cada año se tiene por parte de gobierno del estado pues no se va a poder cobrar, porque ¿cómo lo cobras si no sembraste? Entonces ese otro apoyo que se tenía para el productor de temporal, pues se va a perder.

“Hace un año se inundó nuestro municipio. Ahorita estamos hablando que la presa Centenario trae una capacidad como del 20%. De hecho, están casi cerradas las compuertas, no corre agua por el rio actualmente. Hay diferentes bordos, hay grandes, por ejemplo, en San Nicolás esta ya prácticamente seco”.

-¿Está en crisis el campo?

-Claro, no nomás el campo, la ciudad. No hay agua. Lo que se viene es el incremento de los granos básicos, el incremento a la canasta básica, no tienes para autoconsumo, que es la principal actividad digamos de los productores de temporal, que es el autoconsumo y no lo hay.

Por su parte Noé Santiago Basilio, director de Desarrollo Agropecuario de Pedro Escobedo, da su panorama: en el municipio la zona de temporal está muy definida, Está en la parte sur, son mas de 5 mil hectáreas. La problemática efectivamente ha sido el tema de la lluvia que, una, no ha llovido suficiente, ha llovido ya tarde, algunos productores no sembraron sus parcelas, algunos otros se han arriesgado a sembrar a estas alturas.

Las fechas que los productores manejan de manera ancestral es el 25 de julio, si no siembran antes del 25 de julio ya prácticamente para ellos es un riesgo el sembrar posterior a esta fecha, por lo que platicábamos hace un momento que el periodo donde ya estarían cosechando ya es un periodo incluso invernal, en donde caen en las heladas, entonces, ese es el riesgo que se tiene.

“Lo que nosotros hemos visto en los ejidos cuando hemos hecho las visitas, si han sido muchísimos productores los que no prepararon su tierra. Pero hay otro fenómeno, muchos productores, con el aumento de los fertilizantes dejaron también de producir, porque es temporal, el fertilizante está demasiado caro. La tonelada incrementó un 300%, el fertilizante lo tenían arriba de 10 mil pesos en los años anteriores, ahorita esta arriba de 20 mil pesos la tonelada, por ejemplo de urea, y eso por supuesto le afecta a los paquetes tecnológicos al productor, si de por sí es de temporal, los rendimientos claramente son bajos, algunos productores alcanzan a sacar una tonelada por hectárea, entonces, más todos los trabajos que implica el preparar el suelo, el arar la tierra, todos los servicios de barbecho, de surcado, de siembra, todos esos costos claramente incrementa el paquete tecnológico, para tener un rendimiento bastante bajo no es redituable económicamente.

-¿Cuántas hectáreas se quedaron sin sembrar?

-Pues hablamos de un 50%, probablemente 2 mil 500 hectáreas de estas 5 mil que tenemos en el municipio, un poco mas de 5000 hectáreas, pero sí, fueron muchos productores los que no sembraron. Por ejemplo, los ejidos de temporal en Pedro Escobedo son, el ejido de la D, el ejido de La Lira, el ejido de Dolores, Escolásticas, San Cirilo, Ajuchitlancito, una parte de La Venta que tienen zona de temporal principalmente, hay otros ejidos que tienen temporal, pero son menos marcados, su mayor porcentaje es de riego y estas zonas se encuentran en la parte alta.

“En el campo estamos pasando una situación difícil porque cuando no hay una buena producción, claramente eso le afecta al bolsillo de las familias. Hemos mencionado y hemos escuchado mucho la frase de “sin campo no hay ciudad” y efectivamente, yo les decía a unas personas que hay gente que no le gusta que llueva porque se les ensucian los zapatos, la ropa, pero preguntémosle a los estados como Nuevo León que qué opinan en este momento de que no les llueve. La verdad es que la lluvia trae muchísimos beneficios, y si la ciudad quiere buenos productos depende por supuesto de la precipitación pluvial que hay en el campo para poder producir, y producir de calidad. Que por ejemplo se produce en invernadero no significa que no van a ocupar agua, los invernaderos extraen el agua del subsuelo, entonces, si hay precipitación pluvial, las presas captan agua, toda esa filtración hace que se vaya recargando. ¿En que porcentaje estarán? La verdad yo creo que andarán en un 10-15%

“Nosotros tenemos, dos presas grandes, que es la del ejido de la D y la presa de San Antonio, que se encuentra en el ejido de Ajuchitlancito y las demás algunos son bordos en Gordo Grande, en el ejido de la D, y tres presas chiquitas en San Cirilo que no han captado nada de agua. Hay una laguna en la zona de La Ceja, y en teoría, dice la gente que nunca se seca, casualmente se ha secado, y se ha secado en los últimos años, y ahorita, en las últimas lluvias ha captado un poco pero no le dura mucho.

Por su parte la encargada de la dirección de Desarrollo Agropecuario en Amealco dice: Nosotros tenemos 17 mil 129 hectáreas que no se sembraron en su totalidad, pero otra problemática es el costo del fertilizante que detuvo a muchos productores desde el sistema riego, entonces, estamos hablando de una mitad.

“Tenemos dos mil 123 productores en total… Yo creo que hablamos de la mitad, de una mitad de productores y una mitad también de parcelas. A estas alturas no se ha podido inclusive meter una segunda opción como lo pudieran ser los forrajes aun así por la falta de agua. Tenemos muy poca agua, hay en el municipio 63 bordos, pero no alcanza a subir a todas partes, y mucha parte del municipio de Amealco se rige única y estrictamente por las lluvias”.

-¿Se ha incrementado el precio del maíz?

-Sí, se ha incrementado. Yo creo que a un 100%, se esta pagando a 7 pesos, pero creemos que este año se va a ir al alza muy fuerte, vamos a tener un desabasto muy fuerte en lo que es el maíz.