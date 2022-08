No hay proyecto para fortalecer la educación en México: Teresa García

Por Jahaira Lara

Ante los cambios constantes en la Secretaría de Educación Pública (SEP), preocupa a la rectora de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), Teresa García Gasca, que no haya una estrategia establecida o un proyecto claro para el fortalecimiento de la educación en México.

Luego de que el titular del ejecutivo nacional, Andrés Manuel López Obrador, presentará a Leticia Ramírez Amaya como la nueva titular de la SEP, señaló que ha sido la dependencia federal en la que más se han registrado cambios en este sexenio y pareciera, dijo, que no hay un plan maestro de trabajo al que se le dé continuidad.

“Justamente la SEP es una de las que más ha tenido cambios en el gabinete del presidente y lo que me da a pensar es que no se tiene un proyecto claro y una estrategia fuerte con respecto al fortalecimiento de la educación en México (…) Me preocupa el cambio tan rápido que se ha dado de personas a cargo de la secretaría y que no le dan continuidad o no hay un a plan maestro de trabajo”.

García Gasca señaló que se requiere de un perfil que pueda encabezar los trabajos requeridos para hacer frente al rezago en educación que se tiene en el país, principalmente con la pandemia que ha generado una brecha más grande.

En este sentido, cuestionó el perfil de Ramírez Amaya, pues destacó que entre lo que se conoce de su trayectoria, se ha desempeñado principalmente como asesora política en temas de medio ambiente, además del trabajo realizado en la oficina del presidente; sin embargo, dijo, hace falta experiencia en la gestión de educación a nivel de política pública.

“Desconozco de su experiencia en la gestión de educación a nivel de política pública, salvo eso dudaría de su capacidad y trayectoria, pero no sé si ella ha trabajado en el ramo de la educación en general”, consideró, al reconocer que hay retos importantes en el tema asociados con el rezago histórico, la pandemia, la actualización de programas ahora con los nuevos paradigmas de la educación.

En el caso específico de Querétaro, considero importante la atención de la violencia en los espacios educativos, la capacitación de docentes para atender estas situaciones.