Cayó el telón

Una vida de teatro

Anita y Paco Rabell. Tercera llamada de una nueva obra: La vida Eterna

Por Luis Montes de Oca

Noticias

Se fue apagando como una velita. Esperó hasta que llegara el sacerdote y dándole los Santos Oleos, cerró los ojos, cayeron los párpados como cae el telón al finalizar una obra: su vida.

Dejó su último aliento en su casa, en el teatro; en el teatro que era su casa; en su casa que era escenario que guarda risas y recuerdos, anécdotas de todos y con todos, porque era una mujer preocupada, por todo aquel que lo necesitara, porque era una mujer que abrigaba.

Se fue apagando como una velita, nos dice Enrique Rabell, el más pequeño de sus hijos: fue una mujer con muchas facetas, que inició en el teatro como maquillista, porque era muy tímida, lo cual se le quitó a raíz de hacer suplencias de las actrices que no llegaban a las presentaciones y así, al suplir en “Los habladores” de Miguel de Cervantes Saavedra, empezó a hablar y hablar y ya nadie la paró.

Era una mujer muy impulsiva cuando se enojaba, no había forma de ganarle una discusión y cerraba como muchas mamás, señalando: “te lo dije”.

Hija de Cleofas Flores, el primer impresor de tiro largo en Querétaro, era el que imprimía los carteles de las luchas libres y de los toros, que se pegaban en las esquinas con engrudo.

Anita tuvo tres hijos de sangre y un adoptado: Luis, Paco y Enrique y el adoptado, Lole Muñoz, que llegó un día a comer con nosotros y ahí se quedó 20 años.

—¿Cómo era la vida familiar en un teatro, entre puestas en escena, dar de comer, cocinar, educar a los hijos, la escuela y además caracterizarse y actuar?

—Y algo muy importante, aclara Enrique: primero atender la librería de Sancho Panza, que la fundó mi padre: Paco Rabell y ahora está en manos de mi primo Ricardo Rabell y, con el tiempo se le ocurrió hacer a mi mamá la discoteca de Sancho Panza en el centro, junto a Bancomer, donde estaba La Flor de Querétaro y la discoteca de mi mamá, todavía están las ventanas que mandó hacer de madera.

El equipo de mi mamá eran sus hermanas y las primas de mi papá, todos cercanos.

Cortaba su tiempo para venirse a trabajar, porque cuando era temporada escolar era trabajar todo el día, tenía yo 12 años —recuerda Enrique— cuando ya era cajero y había que ponerles sello a cada libro, llegue a contar dos mil 500 en un día, al mayoreo, luego vendíamos a las otras librerías La Cultural y el Sagrado Corazón, que ya no querían ir a México y nosotros les revendíamos.

Ella nos atendía a ratitos, pero así crecimos, pararnos a las cinco de la mañana a poner libro por libro el precio con un lápiz y ahí estaba toda la familia ayudando: mi mamá, la tía Martha, mi tía Tita, luego se integraban mis tíos, Carmela Fernández, Martha Fernández que se casó con uno de los Franco y mi mamá era la que coordinaba todo.

Inesperado viaje

Enrique deja correr la memoria: Una ocasión nos abandonó, se fue a recoger la casa de Hugo Gutiérrez Vega, con Lucinda. Mi papá y mi mamá, se estuvieron dos meses en Italia.

Hugo y Lucinda eran nuestra segunda familia, íbamos a ca¡sa de don Lalo Ruiz Posada y ellos se ponían a hablar de política y nosotros nos dormíamos en algún rincón, mientras mi papá y mi mamá, con Hugo y Lucinda, Chano Ugalde y una bola de fumones se amanecían.

Si no se hablaba de teatro, con Nacho Frías, Roberto Servin y a las seis de la mañana, mi mamá: niños métanse a bañar, preparaban café y al Instituto Querétaro que es donde nos pusieron a estudiar, también mi papá había asistido a esa escuela.

Primer acto

Ana María empezó a actuar. Creo que su papel más impresionante fue en “Te juro Juana que tengo Ganas” que la vino a dirigir Alejandro Bichir. Encabezaba el leco Regina Torné y en ese entonces estaba Como agua para chocolate en el pináculo de la luna.

Alejandro hizo una selección muy rigurosa y entró Ana María, no por ser ella o haber viajado juntos a Europa, sino que hizo al personaje; entraron mi hermano Luis, Lolita la mamá de mis hijas.

Vino también la Escuela de Teatro Andrés Soler y Ana María fue la maestra de maquillaje, con Angelina Garibay.

Su primer trabajo en los Cómicos de la Legua, fue en maquillaje y hay una foto cuando le está pegando una barba al actor. La barba era de borra y tenían como espinas y se pegaba con engrudo. Ese día llovió (5 de septiembre de 1959), y estaban en las Coplas de don Jorge Manrique a la muerte de su padre. y entonces de la canal del techo de Santa Rosa de Viterbo —el foro se coloca en el atrio del tempo— dejó caer el agua sobre el actor y se le despegaron las barbas de un lado de la cara y él ya no dio la cara al público para evitar se dieran cuenta. El primer actor era Álvaro Arreola, que dijo un parlamento.

Vale la pena destacar que se le hizo una función a Adolfo López Mateos y por esa función se hizo la plaza Mariano de las Casas, en la época de Manuel González de Cosío.

Acabando la función nos dijeron que qué le pediríamos al presidente de la república, no sabíamos, pero así se estilaba. Llamó al grupo para preguntar y no sabíamos. El único que se atrevió fue Hugo Gutiérrez Vega: “Señor presidente, yo si quiero entrar al servicio diplomático” eso fue un jueves, el lunes lo llamaron y se fue a los pocos días como agregado cultural a la Embajada de México en Londres.. De ahí brincó a la de París, luego en la de Italia y de ahí fue llamado, invitado a ser Rector y de ahí fue el viaje de mi mamá, porque quería formar una biblioteca e iba comprando libros y libros y ya cabían en un contenedor de barco.

Estaba nevando y mi mamá no sabía de la puntualidad de los trenes, al llegar a la estación se le cayó un zapato debajo de la vía. Entonces con el miedo de que llegara el tres, se quería bajar Luncinda para recoger el calzado y lo mismo Ana María y las dos argumentaban: es que si me muero yo, tú cuidas a mis hijos…porque Luncinda y Hugo tenían tres hijas hermosas y nosotros éramos tres y nos hicimos novios de niños.

Un personaje

Anita —Enrique como Paco hablan de tú a sus papás, porque así los educaron, no les gustaba el papá y mamá— siempre andaba cargada de bolsas, bolsas para suéteres y chamarras por si alguien tuviera frío, bolsas con tortas, una guayaba, una manzana, una botella con agua. a donde se fuera de gira o paseo, llevaba bolsas y bolsas y si tenía frío obligaba a todos a ponerse un suéter. Ella no permitía que estuvieras son comer y con algo que cobijarte y te tenías que quedar si estaba lloviendo.

Llegamos a tener viviendo con nosotros unas 14 personas. En las mañanas llegaban a casa 24 litros de leche Araceli. Las cocineras eran Ángela Ramírez y Lola Calzonzin, pero ella supervisaba todo.

Con el tiempo, Ana María de Guadalupe se quedó después de una gira en Sevilla para aprender repostería y empezó a hacer, ya en Querétaro, unos pasteles que innovaron, tarta de manzana con crema pastelera y una tarta de atún que se usaba mucho en las convenciones.

Era muy simpática, mientras no la hicieras enojar, porque, como decía Rafael Lozada “El Chicharrín”, cuando le marcaba a su hermana y dejaba el teléfono una hora y regresaba a terminar la charla.

Íbamos a tener una cuarte hermana y en plena función abortó y se esperó a terminar la función para ir al hospital, así era… pero se fue apagando como una velita.

Segundo acto

Mi mamá era una mujer muy exigente en la educación. Atendía el negocio pero siempre estaba presente y si al regresar no había hecho la tarea… te daba duro.

Es Paco Rabell, el segundo hijo, quien narra la infancia al lado de su madre: como niños, si hacíamos cualquier travesura, más valía huir porque te daba duro, eran unas zarandeadas, el refugio era con doña Pilar, doña Pitaya hija de Pérez Alcocer, compañera de jardín de niños con nuestra abuela Nieves y ella decía a mis nietos no les pegas. Luego de un buen rato, nos acompañaba de regreso y nos instalaba. También nos subíamos a la azotea, porque n se podía subir.

Era el tiempo en que todos nos conocíamos, todos salíamos a las calles a juagar, eran nuestras.

Cabe destacar que Ana María de Gaudalupe emigró a la Ciudad de México para hacer teatro profesional, viajaba con uno de sus hijos, y luego en un auto pequeño la iban a recoger, pero enfermó, no puedo con la ciudad y se regresó y quiso hacer teatro y se puso entonces el Corral de Comedias.

Hilando los recuerdos, regresan las imágenes de cuando terminando la función, tres actores de primer orden, se quitaban la máscara del teatro clásico, se ponían la capa y comenzaba la Estudiantina. Aurelio Olvera, Juan y Roberto Servién, pero Aurelio Olvera es un gran actor.

—¿Cómo era compartir escena con tu mamá?

—Difícil, muy difícil —comenta Paco.

Siempre fue así, ya cuando todo estaba listo se le ocurría algo: todos en el camión y ella se bajaba para tomar agua, en las giras largas teníamos que parar cada rato porque quería hacer pipi y si le queríamos aplicar la frase que acuñamos, de cortamos la escena de los viejos con báculo o sin báculo. se enojaba.

Una vez la dejamos en Palmillas sin darnos cuenta y unos kilómetros adelante se nos cerró un Estrella Blanca hasta detenernos y cuando preguntábamos qué pasaba. Se bajo del camión con un enojo terrible que salía a relucir su vocabulario: “¡viejo sandio!” “¡Hijo del Don Chon!”.

Ana María todo guardaba, comida de los bufetes de los hoteles y le hacíamos burla, pero al final cuando el hambre arreciaba éramos los beneficiarios.

Ana María apoyaba a todo mundo, a los actores, a los amigos, a quien tenía algún problema. Todos llegaban a la casa, los que peleaban con la mujer, los que pasaban por algún problema, siempre estaba la casa llena.

Memorable recuerdo

Enrique y Paco recuerdan que en una gira por España donde estuvieron en 48 lugares, desde pueblos, ciudades chicas y grandes, organizada por Gela Arana, quien les consiguió un camioncito viejo con el Ministerio de Cultura y les dio permiso para ir de turistas a Italia, al pasar por una playa nudista, todos pidieron al chofer que se detuviera para visitarla.

“Comenzaron a agredirnos hasta que nos dimos a entender y querían que nos quitáramos la ropa para poder estar ahí con unas cuatro mil personas que se encontraban disfrutando su día. Ana María usaba siempre traje de baño completo, nunca bikini y se quitó solo la parte de arriba y se quedo un poco atrás para cubrirse, pero salió un viejito con una tabla de surfear que no se pudo detener y la cayó encima y al incorporarse comentó: “ya me di cuenta que los viejitos no nada más están arrugados de la cara”.

Los Hot dogs de la Congregación

Un día estaba trabajando con su carrito el maestro Florencio, cuando llegaron los inspectores municipales a quererlo quitar, ante la resistencia salió mi mamá, mis tías e iba pasando Ana María González, suegra de Mariano Palacios Alcocer y se sumaron a la defensa contra los inspectores. Cinco mujeres defendiéndolo más la que se sumaron porque iban pasando y a raíz de eso, ahí siguen los hot dogs.

Tercer acto

Era como una velita que se fue apagando, lo más sano que hizo fue morirse cuando quiso y como quiso, porque fue muy plácido, en santa paz, siempre nos aferramos a la vida y queremos que la gente siga, sin importar lo que puedan sufrir, estar anclados a una silla de ruedas, con dolores. Ella se fue cuando quiso, como una velita que se va apagando:

—¿Cómo quieres recordarla Enrique?

—En sus diferentes etapas, desde que íbamos de turistas a Acapulco que para que fuera comida de mar nos hacía sándwiches de atún. En su etapa más creativa, cuando empezó a innovar, la discoteca de Sancho Panza y cuando empezó a quitarse la timidez y empezó de habladora hasta ser la mayor habladora de mujeres que hay en el mundo, como dice el personaje. Su última etapa de su vida que fue muy lúcida… se fue apagando como una velita.

—Paco ¿cómo quieres recordarla?

—En su deseo de ayudar y apoyar a todo mundo, siempre, a cualquier persona que tenía un problema, a defenderlo. Era la mamá de todos y así la quiero recordar.

Cayó el telón, pero se dio la tercera llamada de la nueva obra con Anita y Paco, como primerísimos actores: La vida eterna.

Ana María de Guadalupe en voz de Enrique Rabell

Texto integro.

Pues un día como hoy, 27 de julio de 1937, llego a este mundo, la sin par, ANA MARÍA, Sus padres don CLEOFAS FLORES ACOSTA, de oficio impresor, en su época, el mejor de esta, colonial ciudad de Querétaro, imprimía en tiro largo, entre otras cosas: los carteles de las corridas de toros y los de la lucha libre, que se pegaban en las esquinas con engrudo, Y SOFÍA SANCHEZ ARCOS DE FLORES ( de los Sánchez Arcos, de la farmacia GUADALUPANA), NO de cualquier Sánchez, no de los ARCOS del ACUEDUCTO, tuvo tres hermanas, conocidas, como: MARTA (QEPD), MAYA (AMBAS CUATAS) y la menor TITA, cuatro auténticas FLORES, cuatro FLORES HERMOSAS.

Como primogénita, y mayor de las hermanas, como se usaba en esa época, aparte de ir a la escuela, ayudaba a su madre, en las tareas propias en el hogar, y después, en el cuidado, de las hermanas subsecuentes, lo que las convertía, en unas mujercitas, hechas y derechas.



Estudió COMERCIO, y ayudaba a organizar a su queridísimo PADRE, el manejo de la imprenta, Que para entonces, narran Crónicas antiguas tenía 18 operarios, fue creciendo y se convirtió en una señorita GUAPÍSIMA, sus finas y afiladas facciones, enmarcaban sus ojos HERMOSOS, debió descender, de ancestros gitanos, por esas ojeras, que aún la acompañan.

En aquella época ocasionalmente conseguían un permiso para asistir alguna fiesta o baile en la cerrada sociedad QUERETANA, tenían que llevar chaperona o chaperón, o de los dos, hubo un baile en el llamado casino de Querétaro según me han contado, obtuvo el ansiado permiso de ir, desde luego tenía que llevar compañía que la cuidara, no se ha bien, si fue ahí o en otro lugar similar, pero el caso es que su primo hermano, Santiago Sánchez Arcos, de la farmacia Guadalupana y Químico de profesión, Les presento al que con el tiempo se convertiría, en el amor de su vida: FRANCISCO “PACO” RABELL FERNÁNDEZ, Con el tiempo y después de 1000 anécdotas, de 1000 vivencias, que algún día platicaremos, y que por ahora omitiré, fueron madurando su amor, hasta aquí hace ya 60 años se casaron, ella QUERETANA Y PACO ORIUNDOS DE CADEREYTA, QUERETARO, Después vendríamos nosotros; LUIS “ GUICHO, GENRUCHO, ISH “EL PRIMERO, LUEGO FRANCISCO “PACO CHICO, EL PRIETO, TIMBRIN” Y AL ÚLTIMO YO: ENRIQUE “QUIQUE, O COMO LES PLAZCA RECORDARME Y AHORA EL BARBÓN”.

Hugo también después muchos hermanos, no legalmente, pero igual ahí vivían, comían y convivían con nosotros, Como Lole Muñoz, Franco Vega, Cupertino Paz (QEPD), otro que no recuerdo pero le decíamos el GARRAPATA, Y hasta uno que se auto adoptó TOÑO MORENO, Quién trabajó muchos años en la librería de Sancho Panza ahí vivía con nosotros, mis primos ITURBE FLORES Y BALBAS FLORES, qué cuando caía la noche muchas veces se quedaron ahí, y como olvidar , cuando por ahí vivieron, mi tío LICHO (QEPD) Y mi queridísima TIA CARMELA, Con sus hijos mayores LUISIN Y CADO RABELL DAVALOS, Antes de mudarse creo que a la CAÑADA o a la Cimatario, Y hasta el consultorio de mi tío y padrino ENRIQUE RABELL FERNANDEZ, POR AHÍ ESTUVO., en fin cierro mi relato, con la cumpleañera del día, mi queridísima MAMÁ ANA MARÍA FLORES SÁNCHEZ DE RABELL, pidiendo para ella mucha salud y bienestar, Por qué los buenos recuerdos y el cariño de la gente que la ha conocido, sé que están presentes, qué en esas LEGUAS RECORRIDAS CON EL TEATRO por los 18 municipios de Querétaro, por todos los estados de la República y por países, de Centro y Sudamérica, en Estados Unidos, y en España, Francia , Inglaterra y Suiza, ANA MARÍA, siempre cuido a muchas y a muchos, como a nosotros sus hijos, Como si fueran sus hijas e hijos, siempre de alguna de sus bolsas, Sacaba alguna torta o bocadillo y agua de beber, para quien tuviera hambre o sed, Siempre sacaba abrigos o suéteres, que había que ponerse a fuerzas aunque no hiciera frío, así es ANA MARÍA O ANITA RABELL, MIS AMORES.

Les dejo una galería del recuerdo, que espero me quede cronológicamente ordenada; agradeciendo las fotos, a mi hermano Luis, y a mis primos hermanos HECTOR Y ALBERTO ITURBE FLORES, GRACIAS.