Cristian Castro vuelve a sufrir por la delincuencia ahora en Argentina

El interprete Cristian Castro, quien actualmente participa en el reality argentino ‘Canta conmigo ahora’, y ha sorprendido a sus seguidores con sus diversos cambios de look, reveló que se mudó Argentina debido a que sufrió un un robo en su propia casa, razón que lo llevo a irse a Uruguay, país vecino.

En entrevista para el programa ‘Nuestra Tarde’ de la cadena TN, reveló que fue víctima de robo en su casa: “Me mudé a la Argentina, pero me asaltaron un poquito. Me fui a Uruguay y ahora estoy viviendo en Punta del Este”, dijo para la prensa argentina.

Cristian, quien se ha mostrado muy cómodo al hablar en entrevistas con acento argentino, aseguró que su corazón “es siempre de Argentina” por lo cual tomó de la mejor manera esta experiencia. Sin profundizar sobre el episodio, el intérprete de “Azul” comentó: “Se metieron en la casa. No lo hice público porque no soy dramático. Me fui a Uruguay y ahora estoy molestando a los uruguayos”.

Lamentablemente esta no es la primera vez que Cristian Castro enfrenta la delincuencia, en una entrevista que ofreció a ‘Ventaneando’ hace unos días, compartió que se mudó de México hace casi dos décadas por culpa de la delincuencia, tras varios asaltos y un robo a su casa.

“Me salí en el 94 porque sí me asaltaron como unas tres veces, me bajaron del coche, pues bien encañonado y luego se metieron a mi casa ocho chavos”, contó Cristian Castro.

En cuanto a la posibilidad de haber hecho una denuncia, Castro reveló la razón por la que prefirió no proceder: “No, no quiero la verdad porque para qué los denuncias, son chavos que tienen necesidad”,dijo a los medios.

Por otro lado el intérprete disfruta su participación como jurado en el reality de Marcelo Tinelli, donde ha sorprendido al público con sus excéntricos cambios de look, desde el pelo rubio y luego lila, todo acompañado por vestuarios coloridos y brillantes que presume en sus redes sociales a sus fans.