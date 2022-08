Investiga Fiscalía a ciudadanos que “amarraron” a secretario de Gobierno de Huimilpan

Por Tina Hernández

Noticias

Por motín, privación de libertad y delitos cometidos en contra de servidores públicos, la Fiscalía General del Estado (FGE) abrió una carpeta de investigación en contra de los ciudadanos que “amararon y pasearon” al secretario de gobierno del municipio de Huimilpan, Juan Nava, el martes 9 de agosto.

El fiscal general de Querétaro, Alejandro Echeverría Cornejo, compartió que fue el funcionario público quien presentó la denuncia ante la FGE, y aunque aún no se tiene la cantidad de ciudadanos que participaron, sí se trabaja en su identificación.

“El secretario de gobierno municipal denunció a los ciudadanos que de alguna manera fueron los que lo privaron de su libertad. Hay una carpeta de investigación iniciada en contra de aquellos ciudadanos que participaron.

“Él inicia una carpeta de investigación por escrito, y se inicia por motín, por privación ilegal de la libertad y por delitos en contra de servidores públicos en el ejercicio de sus funciones, son los tres delitos por los que están siendo investigados por los ciudadanos”.

El 9 de agosto, ciudadanos maniataron a la espalda, con un mecate, a Juan Nava para luego pasearlo por la plaza pública a manera de protesta y exigir justicia por el caso de violencia policial contra Daniel Franco, joven de 27 años de edad, quien perdió la vida presuntamente por una golpiza que le propinaron dos elementos de seguridad pública de Huimilpan.

Respecto al caso de Daniel Franco, el fiscal general del estado expresó que aún no conocen el paradero de los dos policías que se presume participaron en los hechos que le quitaron la vida al huimilpenses.

“Desafortunadamente no ha habido éxito el fin de semana pasado, ustedes lo saben se emitió un propuesta de recompensa no por el hecho de que no tengamos información sino para acelerar la localización de estas personas”.