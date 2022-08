Llaman legisladores a trabajar de manera coordinada

Noticias

Los 24 diputados –Ricardo Astudillo falto por estar de vacaciones por Europa- destacaron su trabajo en beneficio de los queretanos y convocaron a trabajar de manera coordinada.

En su momento la diputada del PAN, Verónica Galicia dijo que en el Partido Acción Nacional se ha demostrado que “estamos atentos y dispuestos a dialogar por un mejor futuro que nos exigen las y los queretanos. No estamos ajenos a lo que sienten miles de ciudadanos que tienen una profunda preocupación por el desarrollo y el destino de nuestro estado.

Nuestro partido ha dado muestras de que sabemos escuchar y actuamos por la defensa y el reconocimiento de la dignidad humana, los derechos fundamentales y la garantía de los derechos y condiciones sociales reconocidos por esa dignidad. Y es por eso que somos el partido que defiende y actúa de manera responsable y constructiva por la democracia en el Estado, hogar de todos y cada uno de nosotros, por lo cual protegemos los principios y valores en defensa de las familias queretanas. Todos los días hacemos acciones para la lucha de la pobreza; velamos por el desarrollo humano sustentable y, sobre todo, respetamos el Estado de Derecho, ya que es la base de una sociedad organizada. Trabajamos para responder a la responsabilidad que nos otorgó la ciudadanía”.

Nos hemos empeñado, dijo, en construir un punto de equilibrio, un punto medio, basado en valores de la democracia como lo es el respeto, la tolerancia, el pluralismo, la legalidad, la libertad, la equidad y el diálogo, entre otros más, con la firme intención de evitar posturas extremas y construir consensos y acuerdos. Seguimos impulsando a la democracia no sólo como un sistema de gobierno, también reconociéndola como una forma de vida, que nos permita una sana convivencia.

“Los panistas no queremos confrontaciones que dañen a todos, queremos el desarrollo de nuestro estado y que se vea manifestado en su salud, en su bienestar y paz. Es claro que hemos avanzado en la deuda social que se tenía con diferentes sectores de la población, lo hemos traducido en iniciativas y reformas y hemos atendido el llamado que nos hace la sociedad, porque nada vale más que la vida y la dignidad de los habitantes de nuestra entidad, debemos seguir avanzando en la construcción de un modelo más incluyente y social”.

En su momento Cristian Orihuela, diputado de Morena, dijo que se tiene una de las labores más importantes de nuestra sociedad: lograr que todos los que vivimos dentro de nuestro estado, podamos convivir de la mejor manera, como sociedad, mediante iniciativas y modificaciones de ley que nos permitan lograr el bienestar de cada uno de los queretanos.

“Dentro del movimiento al cual represento, junto con mis compañeros, tenemos la firme convicción de que lo más importante es y será siempre trabajar cercano a todos los sectores de la población, y en especial, es de suma importancia, como lo demuestra nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, estar cercano a los pobres y a quienes más carecen de servicios, educación y apoyos para poder vivir”.

Debemos, dijo, redoblar esfuerzos en seguir trabajando directamente en las calles, puerta por puerta, pues es ahí donde realmente nos damos cuenta y logramos comprender las verdaderas necesidades que viven en las calles.

Han sido cientos de mujeres las que se acercan tanto a las oficinas de la Legislatura como en las calles para hacernos saber todas sus inquietudes.

En estos últimos tiempos las mujeres han venido desempeñando papeles cada día más importantes y relevantes en diferentes aspectos de la vida. Por eso estoy convencido que hoy es tiempo de las mujeres; a todas ellas va dirigido mi más profundo respeto.

Debemos tomar también como ejemplo que en nuestro país, el estado más importante, es gobernado por una mujer y me refiero claro, a la Dra. Claudia Sheinbaum, quien viene realizando desde hace años una de las labores más importantes y difíciles en nuestro país, que es gobernar la CDMX. Acompañada también de grandes colaboradores como el secretario de Gobierno Martí Batres Guadarrama.

En su momento la diputada Graciela Juárez Montes, en representación del Grupo Legislativo del PRI, dijo que la transparencia es una característica que nos ha distinguido en nuestra labor como servidores públicos; y con esto, enterar a la población de nuestras actividades, es más que una obligación, una satisfacción de haber cumplido este primer año, ya que esto nos ha permitido participar en forma activa en la vida pública de nuestro estado.

Como Grupo Legislativo del Partido Revolucionario Institucional, hemos sido responsables y conscientes de establecer una adecuada relación entre los Poderes del Estado, ya que, trabajando permanentemente, consolidaremos no solo la división de poderes en cuanto a su autonomía e independencia, sino que hoy debe ser una unión fuerte, en sintonía, que nos permita coordinar esfuerzos y estrategias, que fortalezcan las instituciones públicas para poder hacer de Querétaro un mejor estado.

“Somos un grupo legislativo con responsabilidad social, reconocemos que ha sido a través del diálogo con todas y cada una de las fracciones, agradezco su apertura y disposición para encontrar los consensos en los planteamientos del interés colectivo; en cada iniciativa presentada buscamos satisfacer las necesidades de las personas, aumentar la participación y la manifestación de las ideas, de las y los queretanos, ya que es precisamente la cercanía con la gente la que justifica y nos legitima como servidores públicos”.

En la conformación de un Congreso, ser mayoría no significa tener siempre la razón en sus decisiones, y ser minoría no se traduce en decepción ante la falta de aprobación de una iniciativa, aun cuando sea viable, porque la auténtica esencia de una ley es consolidar como norma lo que la gente quiere para regular su vida, su entorno sin colores de partido. En este contexto, de la más cabal pluralidad política, como sociedad en su momento, valida el quehacer de todo diputado o funcionario.

Propongo, dijo, desde esta tribuna y a nombre del grupo legislativo al que pertenezco, un diálogo plural, constante y permanente, con sus posibles divergencias, pero eso sí, que no impida que la civilidad prevalezca para lograr las coincidencias; y más aún, la concordancia en nuestro trabajo legislativo, invito respetuosamente a todas y todos ustedes amigas y amigos diputados, a transitar a la innovación modélica de pactos y acuerdos en favor de las y los queretanos.

En su momento el diputado Manuel Pozo Cabrera, coordinador del Grupo Legislativo de Querétaro Independiente, dijo: Quiero esta intervención iniciarla con una cita. Cuando yo recibí la candidatura en común, Querétaro Independiente y el PAN leí los documentos y hubo un párrafo en lo particular en los pilares del humanismo de Acción Nacional que me dejó muy marcado, me dejó muy marcado y si me permiten, leo la cita:

“El rostro de la persona manifiesta una dignidad única, insustituible e imborrable como su propio nombre, que permanecerá como un reclamo de justicia ante la conciencia de los demás. Justicia y conciencia que dan sentido, talante y dimensión moral a la convivencia social y al quehacer político, y que son el origen y fundamento de todo derecho a cuyo servicio debe estar el Estado y la sociedad”.

Por ello, apuntó, en el Grupo de Querétaro Independiente tenemos la convicción de que el Querétaro que realizamos es desde la responsabilidad que este cargo nos exige, pero principalmente con la sensibilidad social, escuchando y trabajando para solucionar situaciones de desventaja que se presenten el día a día, teniendo en cuenta que la justicia se refiere a dar a cada quien lo que se merece.

Sin embargo, para lograr una justicia igualitaria, se requiere saber que para garantizar el acceso a un derecho especifico, las necesidades nunca serán las mismas, ya que el contexto, el territorio o las personas, no requieren lo mismo para hacer valer en su totalidad sus derechos.

La quinta fuerza política en el Congreso es la del partido verde que no asistió, debido a que el diputado Ricardo Astudillo esta de vacaciones por Europa.