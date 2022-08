Universitario logra medalla de bronce en el Mundial Universitario de Matemáticas

Por Jahaira Lara

Noticias

Héctor de Jesús García Escamilla, estudiante de Ingeniería Física de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), fue uno de los medallistas en el Mundial Universitario de Matemáticas que se llevó a cabo en Sofía Bulgaria.

En esta edición de la competencia se logró conjuntar a 700 universitarios y el estudiante de la Máxima Casa de Estudios de la entidad fue uno de los cuatro mexicanos que obtuvieron medalla, tres de ellos del Centro de Investigación de Matemáticas.

“Poner en alto el nombre de la UAQ y de México a nivel mundial es una muestra de que hay talento en esta Casa de Estudios, con entrenamiento y buenos hábitos siempre hay oportunidades de desarrollo y de triunfo”.

Señaló que pudo participar en esta competencia gracias a su medalla de oro individual y medalla de bronce grupal en la Open Mathematical Olympiad for University Students (OMOUS) en mayo de 2022, que organiza la International University for Humanities and Development.

En agosto de 2021 obtuvo mención honorífica en la 28º Competencia Internacional de Matemáticas para alumnos universitarios, organizada por la Universidad de Londres y la Universidad Americana, Campus Bulgaria. Fue ganador de la Olimpiada Nacional del Conocimiento Infantil 2002; campeón estatal y regional de salto de longitud en el 2015 y en el mismo año fue representante del estado en la Olimpiada Nacional de Atletismo.

Entre otros de sus logros están la medalla de oro a nivel estatal de la Olimpiada Mexicana de Matemáticas en el 2015, 2016, 2017 -resultó clasificado a la etapa nacional de esta competencia en los últimos dos años- y medalla de bronce en el último año de su participación.