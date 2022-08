Camila Fernández revela que Don Vicente se le apareció a su hija Cayetana

LA CANTANTE confesó que por ahora no desea agrandar a su familia.

La familia Fernández sigue sobrellevando la pérdida de su patriarca, el cantante Vicente Fernández, quien perdió la vida el pasado mes de diciembre tras una recaída en su salud que lo mantuvo en el hospital por varios meses.

A pesar de que cada uno de los integrantes de la dinastía del ‘Charro de Huentitán’ han continuado con su vida cumpliendo con sus compromisos laborales, en esta ocasión Camila Fernández, hija del ‘Potrillo’, reveló en entrevista con Chisme No Like que Don Chente les ha dado señales de estar presente a pesar de su ausencia física.

“Mi hija lo tiene como muy presente gracias a Dios, o sea, nosotros decimos cómo que ¡qué chistoso!, porque no convivió tanto tan consciente, lo convivió más chiquita, pero lo ve y sabe quién es, si le digo ¿quién es Tata?, lo señala, tenemos como un bustito ahí de cobre que fue el que nos regaló en sus 80 años mi Tata y lo ve y le da besos y lo abraza como si supiera, está muy chistoso”, inició su contó la intérprete.

De la misma manera, la joven madre contó a las cámaras de la emisión encabezada por Elisa Beristain y Javier Ceriani que recientemente vivió una situación paranormal en la que está involucrada la pequeña y el fallecido cantante de regional mexicano.

“Justo hace como unos días, va a sonar loquísimo, no sé si me vayan a creer, no me importa, pero la niña vio a la pared, se le llenaron los ojos de emoción y saludó, dio un beso a la pared, y le hizo como un caballo (tronó la boca)”, inició su relató.

Posteriormente, Camila añadió: “Y mi Tata pues siempre lo ve a caballo, pues siempre está a caballo en las fotos, y siempre le decimos que haga como mi Tata, porque es muy chistosa, ya sabe cómo hacerle como mi Tata, entonces le hizo como caballo y luego hizo ‘ajá’, entonces se me enchinó la piel”.

Para finalizar la anécdota paranormal, la hija de Alejandro Fernández comentó a Chisme No Like: “y yo estaba sola con ella. Le marqué a mi esposo, le dije luego luego ‘amor no me vas a creer lo que acaba de pasar, pasó esto y esto’, eso sí estuvo muy fuerte la verdad, de las cosas últimas que nos acaba de pasar, pero sí, mi hija es la que lo tiene como más presente y muy chistoso”.

Cambiando radicalmente de tema, la cantante confesó que por ahora no desea agrandar a su familia, pues con su unigénita está mejor que nunca. “El próximo bebé quién sabe, yo creo que me voy a esperar un buen tiempo”, concluyó.