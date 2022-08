Paty Navidad arremete contra Pablo Montero

LA ARTISTA mexicana dijo estar abierta al amor, aunque recalcó que no busca a cualquier hombre para que sea su pareja.

Paty Navidad se sumó a la polémica y manifestó su descontento contra Pablo Montero luego de darse a conocer las imágenes en las que su colega aparece sosteniendo una discusión y agrediendo a una reportera.

Después de que el cantante de música regional mexicana fuera denunciado ante las autoridades correspondientes por su acto e incluso acudió a la Fiscalía de Saltillo para conocer su situación legal, la actriz no dudó en señalar a Montero por su accionar con la prensa.

“Es que no lo entiendo porque cuando uno está empezando, uno desea que te hagan entrevistas y darse a conocer, y ya te das a conocer y ya reniegas que te pidan entrevista. Obviamente cualquier actitud agresiva de quien sea es reprobable”, mencionó Navidad en entrevista para el programa Venga la Alegría.

Por otra parte, la intérprete confesó que ha sido víctima de acoso, aunque la forma en que a ella la han violentado no es tan conocida y por eso su caso no se ha hecho conocido.

“Pues mira, acoso que no se conoce mucho, he hablado inclusive de eso en algunas ocasiones, pero se desconoce, se piensa, lo confunden con el acoso de redes sociales, cibernético. No, acoso electrónico o targin electrónico, algo así, sí, de ese tipo de acoso para mí, lo he vivido mucho peor que el sexual, porque no sabes de dónde viene, ni de quién, ni porqué, ni nada, entonces no sabes a quién reclamarle”, detalló.

Finalmente, la artista mexicana dijo estar abierta al amor, aunque recalcó que no busca a cualquier hombre para que sea su pareja. “Uno tiene que empezar por el amor propio, porque cuando uno no se ama a sí mismo, eres incapaz de amar a los demás, y a veces no sabemos vivir sin pareja, considero que lo importante de tener una pareja es que llegue un ser a tu vida a agregar”.