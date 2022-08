Obra de Puente de Fierro está detenida por las lluvias

Por Josefina Herrera

Noticias

Las correcciones que se estaban aplicando en la obra del Puente de Fierro de momento se encuentran detenidas debido a las lluvias, así lo dio a conocer Edith Álvarez Flores, secretaria de Obras Públicas Municipales de San Juan del Río.

Explicó que se retomarán una vez pasada esta temporada de precipitaciones pluviales debido a que por el momento no sería de gran ayuda avanzarle, pero el proyecto existe y se está ejecutando, y aunque lleva tiempo están trabajando a marchas forzadas para que esté listo lo más pronto posible.

“No, no hemos terminado, no hemos concluido las acciones, desgraciadamente nos alcanzó la lluvia, obviamente no podemos actuar de manera indolente y decirles ahorita pues aviéntenselo como nos dé a entender, se hizo un levantamiento, se hizo un proyecto, éste toma tiempo, ya se tiene el proyecto, ya se tiene, ahorita nos tardamos una semana, estamos trabajando a marchas forzadas el proyecto, ya ahorita ¿qué esperamos?, un veranito, ustedes tienen el pronóstico del tiempo de esta semana y la siguiente estará con lluvias, no podemos hacer nada porque lo que hagamos nos va a generar mayor problema”.

Aunque de momento está obra está detenida subrayó al decir que no hay riesgo para quienes transitan por la zona debido a que la alcantarilla trabaja bien, pero aún así se prevé hacer un estudio hidrológico más completo sobre Pablo Cabrera para darle una solución global al estancamiento del agua.

Una vez que pasen estas dos semanas estaremos nuevamente retomando las acciones para la renivelación, la alcantarilla funcionó excelentemente, el agua todavía tarda en desalojar pero ya se está moviendo, ahorita ¿qué necesitamos?, darle como ya les explicábamos darles las pendientes adecuadas para que reconozca así a la cuneta y estar dividiendo, ojo, hay que hacer intervención mayor en toda la zona, hay que hacer un estudio hidrológico muy completo porque tenemos que evaluar lo que es Pablo Cabrera, ahí hay ya otras acciones ahorita de manera digamos inmediata, son estas acciones que suman para la solución global, pero sí en un futuro tendremos que estar resolviendo Pablo Cabrera, hacer un estudio hidrológico de dicha cuenca para poder resolver el problema de manera tajante”.

Además de esta obra, la funcionaria municipal indicó que por parte de las municipales también se encuentra paralizada la que se ejecuta en la Maquio a causa de las lluvias, pero a pesar de ello no tienen mayores complicaciones, ya que la afectación ha sido lo normal.

“Por parte de nosotros no, pues afectaciones normales, o sea estamos haciendo varias vialidades que se han visto un poquito frenadas, no dañadas al cien por ciento, en la Maquio que estamos haciendo lo que es el reemplazo de la techumbre, se nos hicieron algunas filtraciones de agua, nada trascendente, se tienen que volver a sellar esas zonas y estamos visualizando todo para que INDEREQ pueda llegar a colocar la duela, y en esa zona de la Maquio pues si tenemos ahí la negación de agua en todo lo que son las áreas exteriores pero ahí ya estamos construyendo un cárcamo de rebombeo que es el que una vez concluyendo la idea es conducir el agua directamente hacia el Bordo Benito Juárez”.