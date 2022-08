Se registra Chepo Sainz para liderar el PAN capitalino

Congregó los tres aspirantes a la alcaldía de Querétaro

Por Sergio Hernández

Noticias

Reaparece con representantes de casi todas las corrientes al seno del PAN y se inscribe para presidirlo en el nivel municipal, José Luis Sainz reunió a los tres que se mencionan para ser los aspirantes a la presidencia municipal: Guadalupe Murguía –secretaria de Gobierno- Agustín Dorantes –secretario de Desarrollo Social- y Felipe Fernando –diputado federal-.

Ex regidor, ex diputado local y ex funcionario, Sainz inició su carrera política de la mano de Armando Rivera, al paso del tiempo ha logrado convivir con los “anayistas”, “kuristas” y “dogmáticos”. En su registro destacó la presencia de los dos senadores: Alfredo Botello y Estrella Rojas, pero además en su planilla están integrados diputados locales.

“Regreso por que la militancia ve que soy un puente entre los diversos grupos y que busco la unidad del PAN; que voy a trabajar y no busco una candidatura, soy promotor de acuerdos y entendimientos”

Señaló que sabe “desde repartir volantes, colgar mantas y debatir con nivel”.

-¿Traes a toda la nomenklatura del partido?

-Más que la nomenklatura, los grupos dentro del partido ven en mi la capacidad de mantener esa unidad. Y reconocen que trabajo en verdad, dijo.

Indicó que en estos tiempos de polarización es necesario mandar mensaje y acciones que nos lleven a la unidad y dejar muy en claro que no le tenemos miedo a MORENA.