“Top Gun: Maverick” rompe récord

(EL UNIVERSAL).- Tras 13 semanas consecutivas en taquilla, “Top Gun: Maverick” se ha convertido en la sexta película más exitosa en la venta de boletos en Estados Unidos, robándole ese puesto a “Avengers: Infinity War” que, desde su estreno, en la primavera del 2018, generó ganancias de 678 millones de dólares; la película que protagoniza Tom Cruise ya rebasa los 683 mdd.

De acuerdo con “Variety”, el récord que está logrando la cinta de Joseph Kosinski no tiene precedentes, pues a “Avengers: Infinity War”, la predecían “Avengers” (2012) y “Age of Ultron” (2015), por lo que el público del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) ya tenía expectativas de la precuelas de las dos primeras partes de Los Vengadores, esperando su estreno con anticipación.

Si bien, “Top Gun” cuenta con una primera parte, fue hace 36 año cuando se estrenó la historia del capitán Pete “Maverick” Michelle. Sin embargo, desde su estreno, el 27 de mayo pasado, la venta de boletos ha demostrado que el público no se olvida de los clásicos del cine, pues en la época en que se lanzó a la gran pantalla, en 1986, recaudó 356 mdd, cuando en su producción se habían invertido sólo 15 mdd.

Luego de décadas, la película se mantuvo en la memoria de cinéfilas y cinéfilos y, en 2013, se lanzó una nueva versión de la cinta dirigida por Tony Scott en IMAX 3D. Ahora, no tuvo que pasar ni un mes para que la precuela de “Top Gun” batiera su último logro, pues a inicios de este mes, ya había robado el puesto a la séptima película más exitosa en taquilla al clásico de James Cameron, “Titanic” (1997).

En ese momento la cuestión era si “Top Gun: Maverick” sería capaz de alcanzar a “Avengers: Infinity War”; ahora no cabe ninguna duda, por lo que los críticos opinan que con las ganancias que sigue generando en las salas, la cinta protagonizada por Tom Curise y Jennifer Connelly, rebase a “Black Panther”, colocada en el quinto puesto de las películas más taquilleras, luego de rebasar 700, 4 mdd en la venta de boletos en 2018.

“Variety” denominó como probable esta posibilidad, ya que la cinta no tendrá mucha competencia hasta que llegue a los cines “Black Panther: Wakanda Forever”, la cual se estrenará el 11 de noviembre de este año.