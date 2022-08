Will Smith sí tendrá biopic

El gigante del streaming, que interrumpió la producción de la película sobre la vida de Will Smith tras por golpear a Chris Rock durante la última entrega de los premios Oscar, reanudó las conversaciones para dar marcha al proyecto.

Una fuente cercana a la plataforma aseguró al diario The Sun que si bien la producción del biopic de Will Smith se había abandonado debido a la bofetada que el actor dio al comediante durante la ceremonia de premios, “se cree que ha pasado el tiempo suficiente para dejar que las cosas se calmen. Ahora se podrán reanudar las conversaciones sobre una película biográfica en la que Netflix estaba interesada”.

El informante añadió que, incluso, el momento en que el protagonista de Soy leyenda golpeó a Chris Rock después de que el cómico comparara la cabeza rapada de Jada Pinkett Smith con el corte de pelo de Demi Moore en la película GI Jane, así como otros episodios cruciales en la vida del actor, formarán parte del argumento de la producción.

“Netflix quiere hacer el biopic de Will Smith y el equipo del actor no duda de que Apple quiere hacer lo mismo”.

Desde ese entonces, Will había mantenido un perfil bajo hasta hace apenas unos días que fue visto en público por primera vez junto a su esposa. Se dice que viajó a la India para un retiro espiritual.

El mes pasado se disculpó por medio de un video en Internet, en el cual dijo que estaba “profundamente arrepentido”.

“Me he puesto en contacto con Chris y el mensaje que me ha llegado es que no está preparado para hablar y que cuando lo esté, lo hará. Así que te diré, Chris, ‘te ofrezco disculpas. Mi comportamiento fue inaceptable y estoy aquí cuando estés listo para hablar”.