Chivas busca dar la sorpresa

Las Chivas rayadas del Guadalajara consiguieron este viernes en la fecha 10 su primer triunfo ante Necaxa, un cuadro que había sido solido todo el semestre. Ahora, para seguir con la buena racha buscarán un resultado positivo ante uno de los mejores equipos en partido adelantado de la fecha 16: Rayados de Monterrey.

El registro de ambos equipos es muy distante. Chivas tiene solo este triunfo reciente, seis empates y dos derrotas. Mientras tanto, los Rayados tienen el mejor registro del torneo: tienen seis triunfos, tres empates y una derrota solamente. Los Rayados vienen de empatar ante el segundo mejor equipo, los Tigres, en un clásico regio muy cerrado.

“Se pudo haber rescatado el triunfo, tuvimos las oportunidades para hacerlo, pero no se dio de esa manera. […] Sí, tuvimos una carga de trabajo, que Tigres no la tuvo en esta semana, eso nos afecta un poco y ahora tenemos otro partido ante un equipo que es muy dinámico como las Chivas. Hay que recuperar a los jugadores para estar en un máximo nivel físico”, afirmó el técnico de Rayados, Víctor Manuel Vucetich, al finalizar el duelo ante Tigres.

Por su parte tras su primer triunfo luego de los malos resultados, el técnico de Chivas, Ricardo Cadena, dijo sentir la confianza para seguir adelante por parte de la institución y de su equipo, por lo que ahora los resultados también ya les acompañaron: “La confianza que siempre me dieron en la institución y la confianza que le tengo a los muchachos ha estado todo el tiempo. Lamentablemente los resultados no nos habían acompañado por diversos factores […] En ese sentido ha sido el insistir, el persistir y no dejar de creer. […] El enfoque había estado en cada partido y la efectividad no había estado con nosotros, pero hoy se refleja el compromiso que ellos tienen, y nos permite seguir aspirando y seguir creciendo”, afirmó el técnico Cadena tras el triunfo ante Necaxa.

El duelo para que Chivas busque su segundo triunfo, o que Monterrey coseche su séptima victoria tendrá lugar este martes a las 19 horas en el Estadio BBVA.