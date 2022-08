Con Rufina Benítez ganó Morena: Gilberto Herrera

Por Sergio Hernández

Con sonrisa de oreja a oreja, el senador Gilberto Herrera aseguró que con la elección de Rufina Benítez y Rosalba Vázquez ganó Morena y ganó la sierra queretana.

“Rufina Benítez y Rosalba Vázquez (dirigente y presidenta del consejo, respectivamente) fueron las que ganaron yo no gane”, afimró el senador.

Dijo que lo visto en esta elección “es un excelente ejercicio de democracia, es un excelente ejercicio además que permite que todo mundo participe en un partido, un grupo o un sector no puede llevarse todos los espacios, entonces, se abre a que todo mundo participe y eso lo ve muy positivo”.

-¿Usted es el gran ganador…?

-No, el ganador es el partido y la gente que ganó, yo no gané.

-¿Son personas muy cercanas a usted…?

-No, no, no. Ganó la Sierra Queretana, que yo creo que es lo importante, históricamente algo de la sierra que sea el presidente del partido yo creo que es un gran reconocimiento a todos los serranos que trabajan duramente.

-¿Pero su hermana de la dirigente es la que reparte los apoyos de la secretaria del Bienestar?

-Sí, pero eso no le deben ni a la una ni a la otra en limitar en ningún sentido.

Y sobre la presidenta del consejo –Rosalba Vázquez- dijo que el sólo apoya al grupo que ganó.