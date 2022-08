Expresa su enojo afición de Cruz Azul

La situación en las instalaciones de La Noria ha subido de tono considerablemente.

Al salir del entrenamiento de este lunes, algunos jugadores del Cruz Azul han sido increpados por aficionados que les reclaman por lo sucedido la noche del sábado, cuando fueron goleados por el América (0-7) en el Estadio Azteca, la peor derrota en la historia del club.

Pese a que algunos elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana custodian la puerta, los aficionados se han acercado a los automóviles de los jugadores.

“¡Estamos hartos de ustedes, pinches pecho frío!”, “¡Nada más corren a lo pendejo!”, “¡Díganle al ‘Cata’ (Domínguez) y a (Rafael) Baca que ya se jubilen!”, son algunos de los gritos que se escuchan constantemente.

El defensa paraguayo Juan Escobar es uno de los futbolistas que se ha acercado a dialogar con los inconformes y les ha asegurado que en La Máquina harán todo lo posible por recomponer el camino.

MANTAS OFENSIVAS

Dos días después de lo sucedido en la cancha del Estadio Azteca, un grupo de seguidores de La Máquina se presentó en las instalaciones de La Noria, donde manifestó su molestia con varias pancartas, a la espera de que los jugadores salgan para reclamarles. “Mancharon la historia, no hay perdón”, “‘Cata’ (Domínguez) y (Rafael) Baca se jubilan o los jubilamos” y “Queremos jugar con la (Sub) 20” son algunas de las frases que se leen en las mantas que se observan en la entrada principal del club, donde un grupo de seguidores desea a toda costa mostrar su inconformidad con el equipo que en este momento no tiene técnico oficial, tras la destitución del uruguayo Diego Aguirre.

HASTA NETFLIX SE BURLA

La histórica derrota de Cruz Azul el sábado en la cancha del Estadio Azteca, no pasó desapercibida para los aficionados al futbol y muestra de ellos fueron los múltiples comentarios de burla en redes sociales para los fanáticos celestes.

Una situación a la que se sumó Netflix, la plataforma de streaming más importante del mundo desde su perfil oficial para el público de Latinoamérica.

Mediante un comunicado la empresa que se encuentra realizando una serie del Club América se deslindó de la derrota de Cruz Azul y aclaró que no tuvo nada que ver con el resultado final.