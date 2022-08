Gavidia regresa al octágono

Por Víctor Terrón

Noticias

El peleador queretano, Alejandro Gavidia, regresará al octágono este viernes 26 de agosto para enfrentar en Tijuana, Baja California, a Kevin Arreola en acciones de UWC México 37, un combate pactado en peso pluma (145 libras) en el que intentará regresar a la senda del triunfo.

La UWC es una liga de desarrollo de peleadores para la UFC en Latinoamérica y en esta ocasión Gavidia Quintanilla irá por su cuarto triunfo como profesional (3-2) en contra de un rival al que ya ha enfrentado en un par de entrenamientos.

“Llegué a entrenar con él una o dos veces, él estuvo entrenando acá (en Tijuana) como un año y medio. Es un peleador con mucha idea, es más joven, tiene 21 años de edad, ambos tenemos buenas habilidades y es lo que voy a demostrar ese día. Esta pelea me va a servir para probar habilidades que no he utilizado, porque no se ha prestado la ocasión, pero esta pelea es la indicada”, puntualizó.

El tetracampeón nacional de jiu jitsu brasileño, sabe que no puede dejar escapar esta oportunidad, sobre todo tras su más reciente combate en mayo pasado en el que perdió por sumisión en el primer round ante el estadounidense, Chris Mecate.

“Me gusta mejorar constantemente. De mi última pelea hice un análisis de las cosas que fueron causantes de mi derrota, mi rival fue mejor que yo. De acuerdo a mi análisis, cometí 3 o 4 errores, como trabajar en la reja, meter las manos y escapes de la montada, que realmente fue la posición de la que no pude salir”, agregó.

De los errores se aprende y eso impulso a Alejandro a detectar las áreas de oportunidad que tienen para mejorar como gladiador de este deporte, por lo que tratará de imponer esa experiencia este viernes.