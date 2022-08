Plácido Domingo rompe el silencio

El nombre de Plácido Domingo se vio envuelto en el escándalo tras el desmantelamiento de una secta sexual en Argentina, debido a que se filtraron algunos audios que involucran al tenor con la red de trata de personas.

Luego de la detención de una veintena de sus integrantes, se reveló un clip en el que presuntamente el cantante de ópera español habría pactado, durante su visita a dicho país en abril pasado, un encuentro con una mujer de la organización en el hotel donde se hospedaba.

Ante este escenario, Plácido brindó una entrevista al programa Ventaneando para emitir su postura al respecto y defenderse de cualquier señalamiento en su contra.

“Han visto que esta todo comprobado que no hay nada, lo que siento mucho es que era un grupo que yo… de amigos, que consideraba músicos, estuvimos en una ocasión, los invité a trabajar, y desgraciadamente no ha sido así, pero bueno, en fin, desde luego que yo no tengo nada que ver en eso”, dijo en primera instancia el artista.

Tras la pregunta sobre si se sintió traicionado al ser relacionado con la banda criminal, el músico externó: “Hombre, me da tristeza cuando has tenido amigos por muchos años y te das cuenta que te han usado, entonces es así”.

Acto seguido, el artista de 81 años agradeció el cariño y apoyo de los seguidores que acudieron a su concierto a pesar del escándalo que se suscitó con este hecho. “Como siempre un público extraordinario el de Monterrey, y hacía tanto tiempo que no venía, todo fue muy bien”.

Finalmente, Plácido Domingo minimizó sus contagios de Covid-19, pese a que la primera vez que contrajo la enfermedad tuvo que ser internado. “Lo tuve dos veces, al principio estuve en el hospital, pero no mal, mi hijo venía [a verme]”, concluyó.