Hablar con hechos y con resultados: Luis Nava

Entregan obras de mantenimiento de vialidades en la colonia El Carrizal.

Noticias

El alcalde de Querétaro, Luis Nava, se reunió con vecinos de la colonia El Carrizal para hacer entrega de las obras de mantenimiento vial y reconstrucción de diferentes vialidades; una obra integral que mejora la calidad de vida de los habitantes de la zona, y atiende también la movilidad de quienes por ahí transitan.

“Estamos para servirles y como ya lo dijeron, nosotros más que rollos, nos gusta hablar con hechos y resultados y que sepan que vamos a continuar. No con esta reunión ya damos por concluidos los trabajos sino que, por el contrario, sí terminamos una etapa, pero vamos a seguir trabajando y seguimos a sus órdenes”, aseguró el alcalde en un diálogo con beneficiarios.

La secretaria de Obras Públicas Municipales, Oriana López Castillo, explicó que aquí se invirtieron 24 millones de pesos en la intervención de las calles Del Carrizal, Del Cañaveral y Del Bambú, donde se realizaron trabajos de rehabilitación del drenaje sanitario, de agua potable y de la red pluvial, así como la construcción de pavimento de concreto hidráulico y adocreto, junto con las rampas, guarniciones y banquetas.

Al hacer el recuento de las obras y acciones realizadas en la Delegación Centro Histórico, Oriana López Castillo recordó que se concluyeron labores de rehabilitación y reconstrucción en la avenida Ignacio Zaragoza y la calle Colón; de mantenimiento vial y reconstrucción de la calle Ignacio Pérez y las aledañas al mercado Escobedo; además de la renovación y complemento de alumbrado público en las colonias Cimatario, Estrella, Del Prado, San Ángel y Casa Blanca.

Por su parte, el presidente del Comité de Obra de la colonia El Carrizal, José Francisco Arteaga Nieto, recordó que estas obras respondieron a una añeja petición de los colonos de la zona para mejorar la seguridad y tránsito en sus vialidades, como parte de la construcción de la ciudad que queremos.

“Esta administración lo hizo palpable, esta administración nos habló con obras no con palabras. Yo quiero agradecerles mucho. Sé que hay mucho por resolver pero acuérdense que Roma no se hizo en un día. Las cosas no se resuelven a la carrera. Ya hubo una muy grande muestra de buena voluntad, de deseo de apoyarnos de ejercer su labor como un representante de los ciudadanos y lo está haciendo muy ampliamente y satisfactoriamente”, señaló.