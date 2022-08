Continúa “odisea” de ex policía por obtener su jubilación

Por Sergio Hernández

Por tercera ocasión al ex jefe de policía Gabriel Gómez se le autorizó su jubilación: la diputada Daniela Salgado aceptó que el policía había trabajado en San Juan del Río como lo marcaba su expediente; el caso que parece menor es trascendente ya que hay por lo menos diez casos en donde por motivos políticos los ex funcionarios no se pueden jubilar.

La decisión se tomó en la comisión de Seguimiento Agenda 20-30 con el voto de los diputados Antonio Zapata y Daniela Salgado, mismos que hace unos días habían votado en contra, pero que en la sesión de pleno no sostuvieron su voto y regresaron el asunto a su comisión.

El diputado de Morena Armando Sinecio se abstuvo en este asunto. Ahora pasará otra vez –ya ha pasado dos veces- a sesión de pleno.

Este trámite de jubilación Gómez lo inició el 9 de septiembre del 2015 y ha estado cerca de conseguirlo en dos ocasiones, la primera ese mismo año y la segunda en el 2020, pero en ambas ocasiones el ejecutivo del estado lo ha combatido legalmente.

A Gómez Martínez la fiscalía lo hizo famoso al acusarlo por el delito de Uso de Documentos Falsos, en el 2016. Pero fue absuelto en primera y segunda instancia y confirmada esta absolución en un amparo directo penal. Asimismo, resultó anulada la sentencia administrativa que se había dictado por el mismo motivo en la contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro. Por lo que no se logró demostrar la falsedad de dichos documentos; por el contrario fueron ratificados por sus emisores (entonces servidores públicos) como consta en las propias sentencias, cuya existencia fue corroborada por el propio Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro.

De acuerdo a los documentos de expediente existe una sentencia de amparo Directo que señala que después de un procedimiento penal, no se demostró que a pesar de que no hubiera actualmente documentos en dichas municipalidades sobre Gabriel Gómez Martínez, esa circunstancia no acreditaba que las constancias fueran falsas, ya que por el tiempo transcurrido no podría realizarse tal afirmación y menos aún cuando fueron ratificadas en contenido y firma por sus suscriptores.