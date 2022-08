Paty Manterola asegura que sus excompañeros de Garibaldi no la quisieron en el reencuentro

La actriz Patricia Manterola se sinceró sobre los motivos por los que no será parte del reencuentro del grupo Garibaldi a pesar de que recientemente trascendió que ella se negaba a ser parte del proyecto.

En entrevista para el programa Venga la Alegría, la artista fue cuestionada por su decisión de no ser parte de los planes de la banda, a lo que inmediatamente replicó:

“Al contrario, yo siempre muy contenta, estuve feliz con la invitación que nos hizo 90’s Pop Tour, que la verdad no estaba planeado el reencuentro, yo tengo entendido que los Garibaldi decidieron otra cosa, que yo ya no estuviera, pero yo feliz, yo puesta ahí cuando me llame 90’s Pop Tour yo feliz de la vida”.

Al escuchar que Charly López confirmó que la ausencia de Paty se debía a que el ambiente en que se desarrolla el show no era completamente de su agrado, Manterola contestó:

“Las personas que hablan de los demás, siento yo que están hablando de ellos mismos, así que yo nunca voy a hablar de ninguno de mis excompañeros porque los respeto, los respeto muchísimo, y entonces sí eso es lo que dijo, pues vayan y pregúntenle a él, yo la verdad que como les digo, feliz de la vida, y cuando 90’s Pop Tour me invite para ser parte de ese escenario, yo feliz”.

Firme en su decisión, la actriz y cantante no quiso brindar su postura ante el cuestionamiento sobre si sus colegas no la quieren en el grupo.

“Yo como te dije, soy cero de chismes, que si dijo, que si no dijo, yo siempre me he mantenido respetando, nunca he hablado mal de nadie, ni lo pienso hacer”, expresó.