Reconocen a Juan José Jiménez como coordinador de Morena en el Congreso

Por Sergio Hernández

Noticias

La mesa directiva del congreso, ha reconocido a Juan José Jiménez como coordinador de los diputados de Morena, dio a conocer el presidente Antonio Zapata.

Dijo que era respetuoso de la decisión de la fracción de Morena y que se le hizo llegar un oficio en donde Armando Sinecio dejaba de ser el coordinador para que lo relevará Jiménez. Señaló que no prevé una situación ríspida entre las fuerzas políticas.

Ante los cuestionamientos de que Guillermo Vega y Jiménez se han adjetivizado en la tribuna del congreso, Zapata confió en que habrá diálogo.

Asimismo, dijo que de acuerdo con la Suprema Corte de Justicia dela Nacional (SCJN) es inconstitucional prohibirle a un servidor público que aspire a participar en los procesos electorales.

“En el estado de Baja California Norte se legisló en la materia y la Corte la invalidó, la declaró inconstitucional porque no se le puede prohibir a nadie el que pueda aspirar a participar en procesos electorales”.

Esto, luego de que varios servidores públicos han manifestado interés por participar en un cargo público diferente al que tienen aun cuando el propio gobernador, Mauricio Kuri González pidió no distraerse de sus actividades.

“Estamos en el 2022 y creo que el gobernador, quien ha venido haciendo un buen trabajo, quiere dedicarse de cuerpo completo, de corazón e inteligencia al estado de Querétaro. Quien se dedica a promocionarse o recorrer el país, me parece que no está concentrado en lo que tiene que hacer, hoy me parece que lo que tenemos que evitar, en un medio político nacional, en donde la actividad política tiene poca credibilidad, por no decir nula, lo que los funcionarios tenemos que hacer es cumplir con nuestra responsabilidad a cabalidad”.

Aseguró que vendrán los tiempos de tomar decisiones, si alguien decide ir por determinado puesto está en su derecho pero hay tiempo y momento para todo.