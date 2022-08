Yolanda Andrade comparte fotos y videos con Vero Castro…

Yolanda Andrade ha vuelto a dar de qué hablar con respecto al vínculo que mantuvo con Verónica Castro, luego de que en su cuenta de Instagram se filtraran imágenes en las que ostenta su cercana relación con la reconocida presentadora y actriz.

El programa Sale el Sol compartió las instantáneas y video que aparecieron en la mencionada red social donde presuntamente Andrade vuelve a revivir el tema de su proximidad con la madre de Cristian Castro.

Hasta el momento se desconoce si fue la misma Yolanda quién decidió sacar a la luz dichos recuerdos, o la artista fue víctima del hackeo en la plataforma digital antes mencionada, aunque cabe señalar que en otras ocasiones ha sido la propia Andrade quien reveló detalles de su relación con La Vero.

La filtración surge en un momento muy peculiar, pues el programa Socios del Espectáculo desveló un audio en el que presuntamente la conductora de Montse & Joe afirma que la diva de México nunca tuvo una amistad genuina con su colega argentina Susana Giménez.

La panelista Mariana Brey aseguró que a partir del video que Susana protagonizó con Yolanda en su último viaje a México, Verónica habría puesto el grito en el cielo, decidiendo no querer volver a ver a la argentina. “Siempre la recibe en la casa y esta vez dijo que no venga, no estoy”, dijo la periodista.

A su vez, el presentador Rodrigo Lussich agregó: “Todo esto sucede a instancias de Yolanda Andrade, la que dijo ser esposa de Verónica Castro, porque hizo un video con Susana que se viralizó y emp*teció a Verónica”.

Luego, Mariana sacó a la luz el audio donde supuestamente se escucha a Andrade decir que nunca existió una amistad entre las estrellas. “¿De qué amistad hablamos? Nunca fueron amigas, siempre la otra (Verónica) hablaba mal de ella (Susana) y decía que era una copiona, que le copiaba todo”.

Además, presuntamente Andrade expresó: “O sea, nunca habló bien de ella, conmigo no. Sin embargo, Susana aconsejaba a Verónica y la otra decía, me tiene envidia, me copia el programa. Amigas nunca fueron”.

Las diferencias entre Yolanda y Verónica se hicieron más fuertes en los últimos años, cuando la primera declaró públicamente que ambas se casaron en secreto, hecho que provocó gran molestia en la intérprete de “Macumba”, quien salió a desmentir dicha información.