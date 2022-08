Danna Paola viajó por el metro y paseó por el Centro de CDMX

LA ESTRELLA mexicana se inspiró en la vida nocturna de la Ciudad de México para su nuevo video.

El Universal

La cantante mexicana Danna Paola lanzó este jueves el videoclip de su sencillo “XT4S1S” (éxtasis), al que considera un “parteaguas” en su carrera porque lo produjo y compuso, además de alejarla del género urbano para experimentar con electropop.

Se sabe por una entrevista, que la canción fue escrita junto a su novio cantante y productor Alex Hoyer y es “un viaje auditivo, que tiene 117 canales de producción y tiene muchos sonidos”, de acuerdo con la joven.

Sin embargo, lo que se robó la atención de todos fue el video, pues se desarrolla en diferentes escenarios de la Ciudad de México; Danna Paola se muestra por los andenes del metro de la ciudad para después meterse en una increíble fiesta.

En un primer momento, la vemos junto a quienes podrían ser sus amigos en los pasillos, escaleras y vagones de la Línea 2 del Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC) que los llevó directo hasta una de las estaciones ubicadas en pleno Centro Histórico, pues por sus calles mostradas de manera explícita a través de su arquitectura única, llegan hasta lo que parece ser un antro subterráneo.

Ahí el ambiente es otro por completo. Con imágenes de caricatura, sacudidas de cámaras, colores neón y extraños efectos especiales nos demuestra todas las emociones que se viven a lo largo de una noche de excesos. No necesariamente alguna sustancia, pues ella mismo ha revelado que se refiere con el título a las emociones que le produce cantar.

“Gracias infinitas a todo el equipo, este video es la representación de lo adictivo que es para mí CREAR y representar esta canción en su totalidad, escribió a través de sus redes sociales.

En el video, Danna Paola aparece como la directora creativa, mientras que la idea fue plasmada por el director Edgar Esteves y el director de fotografía, Santiago Cantillo, en colaboración con A Rabbit House Production.

Con respecto a este nuevo panorama en la música, Danna dijo: “Quiero cambiar mi sonido, ya no quiero hacer urbano, ya no quiero hacer dembow porque no me define como artista. Estoy encontrando mi sonido y fue algo que tardó mucho”, expuso.

Además, se sabe que la cantante emprenderá a partir de octubre el tour “XT4S1S”, con el que recorrerá urbes mexicanas como Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, Veracruz, San Luis Potosí y Mérida, además de Estados Unidos y Latinoamérica, donde las fechas aún están por definirse.