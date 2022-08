¡HISTÓRICO!

FERNANDA CONTRERAS hace historia al clasificarse al drow principal del US Open.

Fernanda Contreras avanzó al cuadro principal del US Open

AGENCIAS

La mexicana Fernanda Contreras volvió a hacer historia para el tenis femenil, en esta ocasión logró su clasificación al cuadro principal del US Open 2022.

Contreras Gómez venció en dos sets a la alemana Tamara Korpatsch por 6-4 y 6-3.

El duelo se retrasó debido a la lluvia que se presentó en New York.

Con esta victoria, Fernanda consigue participar en su tercer Grand Slam de su carrera. Primero lo hizo en Roland Garros donde quedó eliminada en la segunda ronda por la rusa Daria Kasatkina.

Después, logró su clasificación a Wimbledon, en la “Catedral del tenis” se despidió en la primera ronda ante caer contra la polaca Magda Linette.

La originaria de San Luis Potosí está viviendo su mejor año tenístico, en el ranking de la WTA está colocada en el lugar 201 con 323 puntos.

NADAL EXTRAÑA A DJOKOVIC

El tenista español, Rafael Nadal, se refirió ante los medios sobre la ausencia en el US Open de uno de sus mayores rivales, el serbio Novak Djokovic. “Nole” se perderá el último Grand Slam del año por no estar vacunado contra el Covid-19, y a pesar de ser una de las estrellas más importantes en el mundo del tenis, las reglas indican que no puede formar parte del torneo si no cuenta con certificado de vacunación contra el virus.

Nadal, ganador del torneo estadounidense en cuatro ocasiones (2019, 2017, 2013 y 2010), dijo: “Desde mi punto de vista, es triste que no esté (Novak). Es una pena que los mejores no puedan jugar un torneo por lesión o por otras razones. Sin embargo, el mundo sigue girando”. La última vez que el serbio jugó un torneo fue Wimbledon, y ganó por séptima vez en su carrera, ahora frente al australiano Nick Kyrgios.

“Es una gran pérdida porque es uno de los mejores de la historia, pero el deporte es mucho más grande que cualquier jugador. El torneo sigue y el mundo continuará después de mí, de Novak o de Roger”, afirmó en rueda de prensa el tenista de Mallorca.