Revelan imágenes de Frida Sofía tras agredir a una vecina

ANDREA Wilson es la mujer que denunció a la hija de Alejandra Guzmán.

Agencia México

Frida Sofía nuevamente está en el ojo del huracán, pues a tres años de que fuera demandada por presunta agresión y asalto, han salido a la luz nuevas imágenes de la policía escuchando las primeras declaraciones de las implicadas.

“Acabo de sufrir un ataque!, me atacó una amiga arriba en su apartamento”, fueron las palabras de Andrea Wilson, mujer que denunció a la hija de Alejandra Guzmán, en el video presentado en el programa ¡Siéntese Quién Pueda!

De acuerdo con el archivo judicial, Wilson presentó marcas de “desgarre en la cara y el cuello, contusiones en los ojos y sangre”, mientras esperaba a la policía resguardada en el cuarto de seguridad del condominio.

Posteriormente, Andrea aseguró que Frida le pidió a ella y otros amigos que fueran a su casa pues “querían tomar y beber”, pero cinco minutos después de haber llegado comenzó la discusión.

“Yo le digo a ella: ‘Yo quiero ir a comprar unas arepas’ y me empezó a decir unas palabras (insultos). Voy a agarrar a mi perro y se me viene encima y la tuve que coger y tirarla (aventarla) y ellos (amigos) la tuvieron que agarrar de brazo y brazo y decirme salte corriendo porque se me estaba tirando, así como una gata. Mira, me rompió mi camiseta”, narró la vecina de la nieta de Silvia Pinal.

Acto seguido, la policía buscó a Frida en su departamento para escuchar su versión del incidente.

“Todo empezó cuando ella me dijo: ‘¿Por qué no vas a salir a comer fuera?, ¿Por qué eres tan antisocial?’, y le digo: ‘Por gente como tú’. Levanté el brazo y le dije: ‘Vete de mí maldita casa’ y se me vino encima. Me lanzó un primer manotazo, yo la esquivé y me defendí, me cubrí con mis manos […] Creo que alcanzó a rozarme porque me manchó la camisa”, relató Frida.

Asimismo, la hija de la rockera agregó que tras pedirle por segunda vez que se fuera, Andrea la amenazó y se agarraron “de las greñas”, por lo que sus amigos tuvieron que intervenir para separarlas.

Según el medio ¡Siéntese Quién Pueda!, la fiscalía ha intentado llegar a un acuerdo con Frida Sofía, pero ella rechazó la oferta para evitar que afecte su estatus migratorio y sea deportada a México. El 19 de septiembre se realizará una nueva audiencia, y en caso de ser encontrada culpable de los delitos de agresión y asalto, podría pasar en la cárcel hasta dos años y medio.